Trump amenaza con ‘dar paliza’ a Irán tras ataque a bases EE.UU

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con dar «una brutal paliza» a Irán tras el «ataque sorpresa» lanzado durante la noche contra activos e instalaciones estadounidenses en Jordania, donde las tropas solo tuvieron «unos minutos» para interceptar los misiles.
En una llamada con Fox News, el mandatario aseguró que «golpeará duro» a Irán, que «recibirá una paliza» por lo ocurrido en Jordania, unos ataques que, dijo, se han repetido en otros puntos de la región contra objetivos de EE. UU. en represalia por bombardeos contra territorio iraní.
Preguntado por los ataques contra posiciones de milicias proiraníes en Irak, que han dejado al menos 20 muertos, Trump apuntó a una posible coordinación con el Gobierno iraquí y describió a esas milicias como un «cáncer para el mundo».
No obstante, pese a las advertencias, insistió en que permitirá que su equipo negociador mantenga conversaciones con las autoridades iraníes.
Teherán, por su parte, afirmó esta semana que detendría los ataques contra intereses e instalaciones estadounidenses en la zona siempre que Washington mantenga suspendidos los bombardeos.
Me gustaría saber la causa que explica que todavía existan imbéciles que apoyan a este payaso diabólico.