Gobernador de Ohio objeta la deportación masiva haitianos

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WASHINGTON.– El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, expresó su preocupación por el plan de la Administración del presidente Donald Trump de intensificar las deportaciones de migrantes haitianos, al advertir que una medida de esa naturaleza representaría un duro golpe para la ciudad de Springfield y para la economía de su estado.

En declaraciones difundidas por la cadena CBS, DeWine destacó el aporte de la comunidad haitiana al desarrollo económico de Springfield, una localidad del medio oeste estadounidense que en los últimos años ha recibido a miles de inmigrantes atraídos por oportunidades laborales.

“Estas son personas que han ayudado a Springfield a recuperarse. Los haitianos que viven allí y tienen empleo llegaron para trabajar y porque había puestos que otras personas no estaban cubriendo”, afirmó el mandatario estatal.

SU POSICION CONTRASTA CON POLITICA MIGRATORIA DE TRUMP

La posición de DeWine contrasta con la política migratoria impulsada por Trump, quien prepara operativos para acelerar la detención y expulsión de ciudadanos haitianos tras la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS), mecanismo que les permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Ante una consulta de la agencia EFE, la oficina del gobernador indicó este martes que no ha recibido ninguna notificación sobre una eventual intensificación de las acciones de control migratorio por parte de las autoridades federales.

Asimismo, DeWine cuestionó la posibilidad de retornar a los migrantes a Haití, al señalar que el país atraviesa una profunda crisis institucional y de seguridad.

“Haití está sumido en el caos, sin un Gobierno funcional y con amplias zonas controladas por pandillas armadas”, sostuvo.

Las declaraciones del gobernador, una de las figuras más relevantes del Partido Republicano, evidencian las diferencias existentes dentro de esa organización política en torno al manejo de la inmigración haitiana y sus repercusiones económicas y humanitarias.

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