MONTECRISTI: Hay quejas por operativos de la DGM en fincas

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MONTECRISTI.– Productores agrícolas de esta provincia del noroeste de la República Dominicana denunciaron que los operativos de repatriación de haitianos que realiza la Dirección General de Migración en comunidades rurales afectan labores agrícolas de esta zona y generan incertidumbre entre los extranjeros empleados en las fincas.

La situación ha sido resaltada este miércoles por el periódico Listín Diario, el cual afirma que la misma afecta tanto a trabajadores haitianos en condición migratoria irregular como a otros con documentación vigente. Señala que muchos son detenidos mientras se desplazan hacia sus lugares de trabajo o al concluir sus jornadas en el campo.

“No es posible que los operativos se intensifiquen precisamente los fines de semana, cuando los obreros reciben el pago de su trabajo. Hay casos en los que, según nos denuncian, les exigen hasta RD$8,000 para dejarlos en libertad”, expresó al citado periódico Raymundo Cabrera, residente en el municipio de Castañuelas.

MUJERES ACOMPAÑADAS DE MENORES DE EDAD

Sostuvo que durante las intervenciones también son detenidas mujeres acompañadas de sus hijos menores de edad, quienes posteriormente son trasladados a centros de retención migratoria.

Añadió que, de acuerdo con testimonios recopilados en la comunidad, algunas de estas personas recuperan su libertad horas después, lo que ha despertado inquietud y suspicacia sobre los procedimientos aplicados.

Los productores solicitaron a la Dirección General de Migración que investigue las denuncias y garantice que los operativos se desarrollarán con estricto apego al marco legal, respetando los derechos fundamentales de las personas intervenidas y diferenciando entre quienes se encuentran en condición migratoria irregular y aquellos que cuentan con documentación válida.

Llamaron a las autoridades para que los procesos de interdicción migratoria se lleven a cabo con transparencia y sin afectar innecesariamente las actividades productivas de la zona.

sp-am