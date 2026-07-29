Abinader agotará agenda de inauguraciones tres provincias

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader desarrollará este jueves una jornada de trabajo en las provincias La Vega, La Altagracia y La Romana, donde encabezará inauguraciones de obras, participará en actividades de desarrollo y conmemorativas, además de impulsar proyectos destinados a mejorar el servicio de agua potable en beneficio de los ciudadanos.

EN LA VEGA

La agenda presidencial iniciará a las 10:30 de la mañana en La Vega, con la participación del mandatario en la apertura de Expo Vega Real 2026, evento que se celebrará en el Country Club de esa provincia y que constituye uno de los principales espacios para promover la producción, el comercio y el dinamismo económico de la región Norte.

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Posteriormente, Abinader se trasladará al municipio San Rafael del Yuma, en La Altagracia, donde encabezará la inauguración de un moderno complejo y destacamento de la Armada de República Dominicana en Bayahíbe, como parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura de seguridad y protección en esa zona turística.

EN LA ROMANA

La jornada continuará en la provincia La Romana, donde el jefe de Estado participará en los actos conmemorativos por el 125 aniversario de la fundación del municipio, una celebración que destaca la trayectoria histórica y los aportes económicos, turísticos y culturales de esta demarcación.

Durante su visita a La Romana, el mandatario también dejará inaugurado el nuevo edificio del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), instalación que ampliará las oportunidades de capacitación tecnológica para jóvenes de la provincia y comunidades cercanas.

Asimismo, inaugurará el Polideportivo Club San Martín de Porres y encabezará el primer palazo para la construcción de las líneas de impulsión que beneficiarán a los sectores Caleta, Romana Oeste y Vista Catalina, una obra orientada a fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en la zona.

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