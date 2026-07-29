Incendios Francia y España se estabilizan; evacuados regresan

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PARÍS/MADRID.- Los incendios forestales que afectaron amplias zonas de Francia y España comenzaron a estabilizarse este miércoles, permitiendo el retorno gradual de miles de personas que habían sido evacuadas como medida preventiva.

Las autoridades de ambos países informaron que las condiciones meteorológicas más favorables y el trabajo continuo de los equipos de emergencia han contribuido a contener el avance de las llamas, aunque mantienen la vigilancia ante el riesgo de reactivaciones en algunos focos.

En Francia, los servicios de protección civil señalaron que los principales incendios registrados en el sur del país se encuentran bajo control, mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños en áreas residenciales y forestales.

En España, los operativos desplegados en varias comunidades autónomas lograron reducir significativamente la intensidad de los fuegos, lo que permitió levantar parte de las órdenes de evacuación emitidas durante los últimos días.

Miles de residentes comenzaron a regresar a sus viviendas, aunque las autoridades recomendaron extremar las precauciones y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia, especialmente en zonas donde persisten puntos calientes.

Los incendios obligaron al cierre temporal de carreteras, afectaron actividades económicas y movilizaron a centenares de bomberos, efectivos militares y voluntarios en ambos países.

Expertos han advertido que las altas temperaturas y los períodos prolongados de sequía continúan incrementando el riesgo de incendios forestales en Europa, fenómeno asociado al impacto del cambio climático y a las condiciones extremas registradas durante el verano.

Las autoridades francesas y españolas mantienen activos los dispositivos de prevención y monitoreo para evitar nuevos brotes, mientras avanzan las tareas de asistencia a las comunidades afectadas y la cuantificación de las pérdidas materiales ocasionadas por los siniestros.

of-am