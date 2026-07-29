BOLIVIA: Acusan Evo Morales terrorismo; ordenan detención

LA PAZ.- La Fiscalía General de Bolivia presentó una acusación formal contra el expresidente Evo Morales por el presunto delito de terrorismo y emitió una orden para su detención, en un nuevo episodio de la prolongada crisis política que enfrenta el país.

De acuerdo con las autoridades judiciales, la investigación está relacionada con supuestas acciones orientadas a alterar el orden público y promover actos considerados contrarios a la seguridad del Estado. El Ministerio Público sostiene que cuenta con elementos suficientes para sustentar la imputación y avanzar con el proceso penal.

La acusación se produce en medio de las tensiones entre Morales y el gobierno boliviano, marcadas por disputas políticas y enfrentamientos entre sectores afines al exmandatario y las autoridades nacionales.

Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, ha rechazado reiteradamente las acusaciones en su contra y ha denunciado que los procesos judiciales responden a una persecución política destinada a impedir su participación en la vida pública.

La defensa del exgobernante anunció que recurrirá las decisiones adoptadas por la Fiscalía y afirmó que las imputaciones carecen de fundamento jurídico. Asimismo, dirigentes cercanos a Morales convocaron a movilizaciones en respaldo del líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Analistas consideran que este nuevo proceso podría profundizar la polarización política en Bolivia, especialmente en momentos en que el país enfrenta desafíos económicos y sociales, además de un escenario político cada vez más fragmentado.

Las autoridades bolivianas no han informado si la orden de detención será ejecutada de inmediato ni han precisado las medidas adicionales que podrían adoptarse en el marco de la investigación.