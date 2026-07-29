EE.UU. pide a América Latina incrementar el gasto en defensa

WASHINGTON.- Estados Unidos exhortó a los países de América Latina a aumentar sus inversiones en defensa y seguridad, al considerar que un mayor compromiso regional es esencial para enfrentar las amenazas emergentes y fortalecer la estabilidad en el hemisferio occidental.
El llamado fue realizado por autoridades estadounidenses durante un encuentro con representantes de naciones latinoamericanas, en el que se abordaron temas relacionados con la cooperación militar, la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.
Según la posición expresada por Washington, el actual contexto internacional exige que los países de la región cuenten con capacidades más robustas para responder a desafíos de seguridad cada vez más complejos, así como para contribuir a operaciones conjuntas y mecanismos de asistencia mutua.
FUERZAS ARMADAS EEUU CONTRIBUIRAN DEFENSA
Funcionarios estadounidenses señalaron que el fortalecimiento de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad no solo contribuiría a la defensa nacional de cada Estado, sino también a consolidar un entorno regional más seguro y resiliente.
La propuesta se produce en un escenario marcado por crecientes tensiones geopolíticas, el incremento de las actividades del crimen organizado y la necesidad de mejorar la coordinación entre los países del continente.
No obstante, la iniciativa ha generado diversas reacciones en América Latina, donde algunos gobiernos han manifestado que el aumento del gasto militar debe equilibrarse con las prioridades sociales y económicas de cada nación, especialmente en áreas como salud, educación e infraestructura.
Estados Unidos reiteró que su interés es fortalecer las alianzas estratégicas en el hemisferio y ampliar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad, destacando que los retos actuales requieren una respuesta coordinada y sostenida entre los países de la región.
of-am
De acuerdo, en parte, porque es evidente que el narcotráfico se ha convertido en una amenaza para América Latina, y muchos gobiernos lo ignoran. Ejemplo de eso es la situación del narco en Mexico, donde carteles gobiernan estados enteros, y el gobierno hecha la vista para el otro lado, y cuando EU se le queja, usan la excusa de soberanía. Las drogas están destruyendo familias, y ya no es solo en EU. Tienen que declararle guerra abierta al narco.
Estos malditos lo que quieren es hacer negocios con Latinoamérica vendiendo todas sus porquerías disque para defenderse, pero de quién si América es tierra de paz. Solo USA vive en guerra permanente y todos sabemos que eso es un negocio
Quienes venden las armas?
ES LO QUE SE DICE DE ESTA PRENSA M I E R D A ….. QUIEN DIABLOS ESTA AMENAZANDO A AMERICA LATINA…PRENSA ….EEUU ES QUIEN ESTA AMENAZANDO……Y ESTA PRENSA MI E R D A ….SE CREE QUE EEUU VA A DEFENDER A AMERICA LATINA DE LAS GARRAS DEL MISMO IMPERIO…IBMECILES…..ACASO ESTA EEUU PROTEGIENDO A ISRAEL CONTRA LOS MISISLES DE RIAN???PRENSA ****..EEEUU NO PUEDE NI EELOS MISMO PROTEGERSE DE IRAN……PRENSA ****…MONIGOTES DEL IM
El lucrativo negocio de armas propiciado por Estados Unidos es la mayor crueldad contra La Paz y la convivencia pacífica de los pueblos del mundo.