EE.UU. pide a América Latina incrementar el gasto en defensa

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON.- Estados Unidos exhortó a los países de América Latina a aumentar sus inversiones en defensa y seguridad, al considerar que un mayor compromiso regional es esencial para enfrentar las amenazas emergentes y fortalecer la estabilidad en el hemisferio occidental.

El llamado fue realizado por autoridades estadounidenses durante un encuentro con representantes de naciones latinoamericanas, en el que se abordaron temas relacionados con la cooperación militar, la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico, la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.

Según la posición expresada por Washington, el actual contexto internacional exige que los países de la región cuenten con capacidades más robustas para responder a desafíos de seguridad cada vez más complejos, así como para contribuir a operaciones conjuntas y mecanismos de asistencia mutua.

FUERZAS ARMADAS EEUU CONTRIBUIRAN DEFENSA

Funcionarios estadounidenses señalaron que el fortalecimiento de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad no solo contribuiría a la defensa nacional de cada Estado, sino también a consolidar un entorno regional más seguro y resiliente.

La propuesta se produce en un escenario marcado por crecientes tensiones geopolíticas, el incremento de las actividades del crimen organizado y la necesidad de mejorar la coordinación entre los países del continente.

No obstante, la iniciativa ha generado diversas reacciones en América Latina, donde algunos gobiernos han manifestado que el aumento del gasto militar debe equilibrarse con las prioridades sociales y económicas de cada nación, especialmente en áreas como salud, educación e infraestructura.

Estados Unidos reiteró que su interés es fortalecer las alianzas estratégicas en el hemisferio y ampliar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad, destacando que los retos actuales requieren una respuesta coordinada y sostenida entre los países de la región.

of-am