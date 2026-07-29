JCE flexibiliza la renovación de cédula en algunos municipios

La medida busca flexibilizar el proceso de renovación del documento y facilitar el acceso al servicio, como parte del proyecto nacional de sustitución de la cédula.

La disposición no será aplicada en los principales municipios del país, entre ellos el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, así como Santiago de los Caballeros, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Baní, Higüey, La Romana, Bonao, Moca, Azua, Bajos de Haina, Los Alcarrizos, San Juan de la Maguana y San Pedro de Macorís.

La JCE también informó de la incorporación de los centros de cedulación Cuesta Colorada, Colinas, Colinas Mall y Las Carreras, en Santiago de los Caballeros, a los puntos habilitados para la renovación del documento.

En esos centros el servicio se ofrecerá de lunes a viernes en el horario habitual y los sábados, domingos y días feriados sin restricción por mes de nacimiento.