Miembro Dirección FP se va y anuncia apoyo Gonzalo Castillo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.– Alexander Ramírez, quien se desempeñaba como miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP) por la Circunscripción 2 del Distrito Nacional, presentó su renuncia irrevocable a esa organización política, según una carta fechada el 28 de julio de 2026.

El documento, dirigido al presidente de la FP, Leonel Fernández, y al secretario general, Antonio Florián, comunica su decisión de abandonar de manera definitiva su militancia en el partido. La misiva fue recibida por la organización el mismo día, de acuerdo con la información divulgada.

Tras hacer pública su salida de la Fuerza del Pueblo, Ramírez anunció de inmediato su incorporación al proyecto político “Gonzalo Presidente 2028”, expresando su respaldo a las aspiraciones presidenciales del ex candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo.

Con esta decisión, Ramírez afirmó que trabajará en favor de la iniciativa política de cara a las elecciones presidenciales de 2028, sumándose a la estructura que promueve la eventual candidatura del exaspirante presidencial del PLD.

Su incorporación representa un nuevo movimiento dentro del escenario político nacional, al integrarse un dirigente que hasta ahora formaba parte de la Fuerza del Pueblo al proyecto que impulsa la figura de Gonzalo Castillo con miras a los próximos comicios presidenciales.

an/am