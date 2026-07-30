Dólar subió 12 cts. y era vendido a $58.66; el euro sigue a $68.68

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió doce centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$58.66.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$57.94
Venta: RD$58.66
EL EURO
El euro era vendido a RD$68.68 y comprado a RD$65.29.
PETROLEO
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en aproximadamente 84.85 dólares por barril, registrando un avance durante la jornada.
sp-am
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