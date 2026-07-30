Dólar subió 12 cts. y era vendido a $58.66; el euro sigue a $68.68

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El dólar subió doce centavos y este jueves era vendido en República Dominicana a RD$58.66.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$57.94

Venta: RD$58.66

EL EURO

El euro era vendido a RD$68.68 y comprado a RD$65.29.

PETROLEO

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en aproximadamente 84.85 dólares por barril, registrando un avance durante la jornada.

sp-am