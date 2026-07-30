JAPON: Aumentan a 34 los muertos por el terremoto 7,1

TOKIO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos 34 personas han muerto por el terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter que sacudió a primera hora del martes la isla japonesa de Kyushu, según han informado este jueves las autoridades de la prefectura de Kumamoto, la más afectada del país.

Además, se estima que el balance de heridos ha ascendido a los 86, de los cuales 22 se encuentran en estado leve, 39 presentan heridas de gravedad moderada y cinco se encuentran en estado grave, según informaciones de la cadena de televisión NHK.

Previamente, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, había situado en 30 la cifra de fallecidos hasta el momento, a la espera de que finalicen las investigaciones sobre las causas exactas de estas muertes.

Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y registró una explosión justo después de producirse el temblor. Ahora, las autoridades locales han confirmado que doce personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros del edificio.

RESCATAN DECENAS EN FÁBRICA DE PAPEL

Por otra parte, una decena de personas han sido rescatadas en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias de las chimeneas de extracción sufrieron graves daños. En total, ocho personas han muerto por este incidente.

De acuerdo con informaciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo, hasta el momento más de 10.000 personas permanecen en centros de evacuación, lo que ha llevado a la primera ministra a mostrar su compromiso con el proceso para entregar indemnizaciones a las víctimas y afectados.

Con relación a la ayuda más básica, Takaichi ha explicado que su Ejecutivo practica la denominada «ayuda proactiva», esto es, el envío de asistencia a la zona de forma preventiva y antes de que las comunidades afectadas la hayan solicitado.

Concretamente, según ha detallado, el Gobierno japonés se está centrando en el envío de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a la localidades golpeadas por el temblor.

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