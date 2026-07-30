Dominicana llega 57 medallas y mantiene quinto lugar en JCC

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana cerró este miércoles una destacada quinta jornada de competencias en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar nueve medallas —tres de plata y seis de bronce— para elevar a 57 su total de preseas y mantenerse en la quinta posición del medallero general.

La delegación quisqueyana acumula hasta el momento 10 medallas de oro, 12 de plata y 35 de bronce, con aportes significativos de las disciplinas de remo, tiro al plato, natación y racquetbol.

Plata en tiro al plato, remo y natación

El equipo masculino de fosa en tiro al plato, integrado por Domingo Lorenzo, Eduardo Lorenzo y Henry Tejeda, obtuvo la medalla de plata al derribar 303 platos. El oro fue para Guatemala, que estableció un nuevo récord regional con 320 aciertos, mientras que Venezuela se quedó con el bronce.

Además, Eduardo Lorenzo añadió una presea de bronce en la competencia individual de fosa, al registrar 19 aciertos en la ronda final. El mexicano Jorge Orozco Díaz conquistó el oro y el guatemalteco Jean Brol Cárdenas obtuvo la plata.

En remo, Ignacio Vásquez y Wendy Simó lograron la plata en la modalidad doble par mixto, con tiempo de 7:07.14. La pareja mexicana integrada por Kenia Lechuca y Alexis López se adjudicó el oro, mientras que Venezuela completó el podio.

La natación también aportó una medalla de plata por intermedio de Javier Núñez, quien registró 49.43 segundos en los 100 metros libres, siendo superado únicamente por Nikoli Blackman, de Trinidad y Tobago.

BRONCE EN SURF FEMENINO

Puerto Rico dominó este miércoles la competencia de surf de remo femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar las medallas de oro y plata en las pruebas celebradas en Playa Encuentro, en Cabarete, provincia Puerto Plata.

Mariecarmen Rivera se alzó con la presea dorada tras imponerse en la final a su compatriota Nimsay García, en una demostración de técnica y control sobre las olas.

Rivera registró una puntuación de 8.40, superando ampliamente los 4.67 puntos obtenidos por García, quien se quedó con la medalla de plata para completar el dominio puertorriqueño en la modalidad.

La competencia de surf de remo evalúa aspectos como la ejecución de maniobras, el manejo del remo y el control de la tabla, elementos en los que la campeona mostró una actuación sobresaliente.

Por su parte, la dominicana Leoni Perthold aseguró la medalla de bronce al derrotar a la venezolana Edimar Luque en el duelo por el tercer lugar, aportando una nueva presea a la delegación anfitriona.

Con este resultado, Puerto Rico continúa sumando metales en la cita regional, mientras que República Dominicana mantiene su protagonismo en los Juegos, respaldada por el desempeño de sus atletas y el apoyo del público presente en las competencias celebradas en territorio nacional.

Softbol femenino

La selección femenina de softbol de la República Dominicana aseguró su clasificación a la Súper Ronda de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de superar 4-2 a Guatemala en un emocionante encuentro disputado ante un estadio repleto.

El triunfo permitió al conjunto dominicano finalizar en la segunda posición del Grupo A y garantizar su presencia entre las cuatro mejores selecciones de la región, manteniendo vivas sus aspiraciones de conquistar una medalla en la cita regional.

Las quisqueyanas tuvieron que sobreponerse a un inicio complicado, pero reaccionaron con determinación para cambiar el rumbo del partido y sellar una victoria clave. En la fase decisiva enfrentarán a México en su primer compromiso.

La lanzadora Anyela Gómez volvió a ser la principal protagonista del equipo dominicano. Luego de permitir anotaciones en el primer episodio, recuperó el control desde el círculo de lanzamiento y frenó la ofensiva guatemalteca durante el resto del partido.

Gómez completó las siete entradas, permitió dos carreras, ponchó a ocho bateadoras y concedió seis bases por bolas para quedarse con la victoria. La derrota fue para Sofía Guerra, quien trabajó toda la ruta por Guatemala, permitiendo siete imparables y cuatro carreras, tres de ellas limpias.

En el aspecto ofensivo, Graciela Domínguez encabezó el ataque dominicano al batear de 4-2 con una carrera anotada. Athalyia Rijo aportó dos imparables en tres turnos y produjo dos carreras, mientras que Claudia Santana impulsó otra vuelta con registro de 2-1.

También contribuyeron Emmy Segura, con un imparable en tres oportunidades, y Anabel Ulloa, quien conectó un hit, anotó dos carreras y fue pieza importante en la producción ofensiva.

Racquetbol aporta cuatro bronces

El racquetbol dominicano tuvo una jornada productiva al sumar cuatro medallas de bronce:

-Ramón de León, en sencillos masculinos.

-María Céspedes, en sencillos femeninos.

-Luis Pérez y Junior Rodríguez, en dobles masculinos.

-Alejandra Jiménez y María Jesús Céspedes, en dobles femeninos.

Todos los atletas alcanzaron las semifinales de sus respectivas categorías, asegurando así su lugar en el podio.

Natación suma otro bronce

El nadador Josué Domínguez conquistó el bronce en los 50 metros pecho al detener el cronómetro en 27.93 segundos. El mexicano Andrés Puente obtuvo el oro, mientras que el colombiano Juan García se quedó con la plata.

Voleibol de playa avanza a cuartos de final

La dupla femenina conformada por Crismil Paniagua y Julibeth Payano avanzó invicta a los cuartos de final con marca de 4-0, tras derrotar 2-0 (21-10, 21-10) a Islas Vírgenes. Las dominicanas enfrentarán este jueves a Guatemala en busca de un boleto a las semifinales.

En la rama masculina, Hayerling de Jesús y Óscar Martínez finalizaron con récord de 3-1 en la fase preliminar y se medirán a Guatemala en los cuartos de final.

Con estas actuaciones, la delegación dominicana continúa consolidando una de sus mejores participaciones en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, impulsada por el respaldo de la afición local y el desempeño de sus atletas en múltiples disciplinas.

ESTE JUEVES FINALES EN NUEVE DEPORTES La actividad competitiva de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 continuará este jueves con una amplia programación que incluye finales en varias disciplinas y el desarrollo de fases de grupos y rondas eliminatorias en deportes colectivos. Natación, clavados, ciclismo de pista, BMX Racing, ráquetbol, tiro, ecuestre, patinaje de velocidad y tiro al plato serán algunas de las disciplinas que entregarán medallas durante la jornada. Natación y clavados El Centro Acuático Juan Pablo Duarte será escenario de las finales de natación desde las 6:00 de la tarde, con las pruebas de 100 metros mariposa femenino y masculino, 1,500 metros libre femenino, 50 metros espalda femenino y masculino, 800 metros libre masculino y el relevo 4×100 metros combinado mixto. En clavados, la instalación recibirá las finales del trampolín sincronizado femenino de tres metros, a las 12:05 del mediodía, y la plataforma femenina de 10 metros, programada para las 3:39 de la tarde. Ciclismo El Velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte acogerá desde las 10:50 de la mañana las finales del Madison femenino y masculino, así como las pruebas de Keirin en ambas ramas. Mientras, en la Pista de Bicicross La Barranquita, en Santiago, se definirá desde las 11:35 de la mañana al campeón del BMX Racing individual masculino, junto a otras pruebas de la modalidad. Ráquetbol El Pabellón de Ráquetbol tendrá una jornada cargada de finales desde las 11:00 de la mañana, con la disputa de los títulos en individual femenino, individual masculino, dobles femenino, dobles masculino y dobles mixto. Tiro y ecuestre El Centro Ecuestre Palmarejo albergará la final por equipos mixtos de trap en tiro, desde las 2:45 de la tarde, luego de la ronda clasificatoria que iniciará a las 9:00 de la mañana. En ese mismo escenario, a las 6:00 de la tarde, se celebrará la final por equipos de doma ecuestre. Patinaje de velocidad El Patinódromo del Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo entregará cuatro medallas de oro desde las 7:00 de la noche, con las finales de los 5,000 metros por puntos femenino y masculino, además de los 200 metros meta contra meta en ambas ramas. Baloncesto La Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto recibirá los partidos de la fase de grupos masculina: Guatemala contra Belice (12:30 p. m.), Jamaica frente a Panamá (3:00 p. m.), México ante Puerto Rico (6:00 p. m.) y República Dominicana contra Nicaragua (8:30 p. m.). Balonmano El Pabellón de Balonmano del Parque del Este continuará desde la 1:00 de la tarde con los encuentros México-Costa Rica, Puerto Rico-Venezuela, Cuba-Guatemala y República Dominicana-Nicaragua, todos correspondientes a la rama masculina. Fútbol El Estadio Cibao FC de Santiago será sede de cuatro partidos del torneo masculino: México-Venezuela y Panamá-Colombia, ambos a las 4:00 de la tarde; además de Guatemala-República Dominicana y Cuba-Costa Rica, programados para las 7:00 de la noche. Otros deportes La jornada también contempla competencias de boliche, hockey sobre césped, sóftbol, tenis, voleibol de playa y voleibol de sala. En boliche, la Plaza Bolera iniciará la fase de grupos por equipos masculinos a las 10:00 de la mañana y continuará con la rama femenina desde las 3:00 de la tarde. El hockey sobre césped tendrá actividad desde las 10:00 de la mañana en el Parque del Este, con partidos de la rama femenina entre Cuba-Bermudas, México-Venezuela, Jamaica-Barbados y República Dominicana-Puerto Rico. El sóftbol abrirá su programación a las 9:00 de la mañana con partidos de clasificación y encuentros del Super Round en horas de la tarde. En tenis, el Centro de Tenis del Parque del Este celebrará desde las 10:00 de la mañana las semifinales de la Copa de Naciones femenina y masculina. El voleibol de playa desarrollará desde las 9:00 de la mañana sus cuartos de final y partidos de clasificación por posiciones, mientras que el voleibol de sala tendrá duelos por puestos y las finales masculinas en el Palacio de Voleibol Ricardo Arias, con encuentros programados para las 5:00 y 7:00 de la noche. La jornada promete una intensa disputa por las medallas y nuevos capítulos en la historia deportiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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