FIFA abre procesos a Argentina por incidentes en Mundial 2026

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ZÚRICH.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) abrió procesos disciplinarios contra la selección de Argentina debido a incidentes registrados durante su participación en el Mundial 2026.

El organismo rector del fútbol mundial inició las investigaciones a raíz de situaciones que involucraron a integrantes de la delegación argentina, aunque todavía no ha informado las posibles sanciones que podrían derivarse de los expedientes.

Los procedimientos forman parte del protocolo habitual de la FIFA para analizar comportamientos considerados contrarios al reglamento del torneo, incluyendo conductas de jugadores, miembros del cuerpo técnico o aficionados vinculados a las selecciones participantes.

Argentina, vigente campeona mundial tras su triunfo en Catar 2022, continúa bajo evaluación mientras la Comisión Disciplinaria de la FIFA revisa los informes arbitrales y de seguridad relacionados con los hechos.

La entidad internacional deberá determinar si existieron infracciones y, de confirmarse responsabilidades, establecer las medidas correspondientes, que podrían ir desde multas económicas hasta sanciones deportivas, dependiendo de la gravedad de los incidentes.

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no ha emitido una posición oficial sobre los procesos abiertos por la FIFA.

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