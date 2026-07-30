Justicia Social celebra tercer aniversario con nueva etapa

Julio César Valentín, presidente de Justicia Social, encabezó el acto este 29 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El partido Justicia Social (JS) conmemoró el tercer aniversario de su reconocimiento oficial por la Junta Central Electoral (JCE), destacando los avances alcanzados desde su creación y reafirmando su propósito de consolidarse como una fuerza política con presencia permanente en la vida democrática del país.

La organización, presidida por Julio César Valentín Jiminián, obtuvo su reconocimiento mediante la Resolución 33-2023 de la JCE, emitida en julio de 2023.

Desde entonces, ha desarrollado una estructura nacional encabezada por su Dirección Nacional, integrada por dirigentes como el secretario general Anyolino Germosén y el secretario nacional de Organización, Rafael Hidalgo, entre otros líderes territoriales.

RESALTA LOGROS DESDE SU CREACION

Apenas ocho meses después de su legalización, Justicia Social participó por primera vez en las elecciones municipales de febrero de 2024, logrando 13 alcaldías, 33 regidurías y siete vicealcaldías.

En los comicios presidenciales y congresuales de ese mismo año obtuvo 49,419 votos en la boleta presidencial como parte de la alianza RD Avanza, convirtiéndose, según resultados oficiales, en el partido aliado de mayor aporte a esa coalición.

Además, consiguió una diputación al Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que permitió a la JCE reubicarlo del puesto 34 al 10 en la boleta electoral para las elecciones de 2028.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Tras el proceso electoral, la organización inició una etapa enfocada en fortalecer sus direcciones provinciales, municipales y distritales mediante recorridos nacionales, juramentaciones e incorporación de nuevos dirigentes.

Julio César Valentín afirmó que la prioridad es consolidar una organización con identidad, formación política y compromiso social, más que un crecimiento numérico. Señaló que el fortalecimiento institucional y la preparación de la militancia son esenciales para preservar la coherencia del proyecto político.

Justicia Social se define como un partido democrático, progresista, humanista, feminista e inclusivo, comprometido con la justicia social, la transparencia, el desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades.

an/am