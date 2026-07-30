La Catedral Primada de América, un tesoro de Santo Domingo

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Santo Domingo, 30 jul (Prensa Latina) Es una joya arquitectónica, pero la Catedral Primada de América no solo destaca por su imponente belleza, sino también por su incalculable valor histórico, pues sigue siendo hoy un testimonio vivo del encuentro entre Europa y el Nuevo Mundo.

La majestuosa edificación, situada en la histórica ciudad colonial de esta capital, fue consagrada en 1541 y es la primera catedral construida en el continente americano, símbolo irrefutable del inicio de la historia cristiana en tierras americanas.

Su estructura combina elementos góticos y renacentistas, reflejando la transición artística y cultural de la época, y al caminar por sus alrededores ya uno puede sentir la presencia de siglos de fe y fervor religioso, así como admirar vitrales que filtran la luz con una serenidad única, e imágenes religiosas que relatan pasajes bíblicos.

Pero esta catedral en específico no solo es un monumento arquitectónico; es un lugar donde descansaron personajes históricos fundamentales para la historia del continente, como el navegante Cristóbal Colón y su hijo, Bartolomé Colón, un reconocido explorador y administrador colonial.

Su sepultura en la Catedral Primada de América está llena de leyendas: algunos aseguran que sus restos viajaron a La Habana para luego hacerlo a Sevilla, otros que nunca salieron de aquí.

RECORRIDO HISTÓRICO Y DEGUSTACIÓN DE MAMAJUANA

De hecho, aquí se construyó un Mausoleo al «Descubridor» de América en 1992 denominado Faro a Colón, una edificación imponente en forma de cruz de aproximadamente 200 metros de largo por 36,5 metros de alto, y los dominicanos juran y perjuran que en él se albergan los restos del Gran Almirante.

Lo indiscutible es que en algún momento estuvieron en la Primada, en cuyos alrededores se puede vivir otra experiencia ciento por ciento quisqueyana, que es probar uno de los productos más emblemáticos del país: la Mamajuana.

Esta bebida tradicional, elaborada a base de una mezcla de ron, vino tinto, miel y una combinación secreta de hierbas medicinales y raíces, tiene fama de ser un elixir con propiedades energéticas y afrodisíacas.

Los turistas suelen combinar su recorrido histórico y cultural con la degustación de Mamajuana, disfrutándola en pequeños vasos mientras escuchan relatos sobre la historia colonial y las leyendas urbanas que rodean a la bebida.

También en los alrededores de la Primada te chocas con un conjuntico de merengue o una mesa de dominó donde sin muchas presentaciones te invitan a echar una partida.

En fin, es una experiencia que cautiva los sentidos y, sobre todo, el alma, perpetuando el legado de una tierra donde América comenzó a escribir su historia.

oda/lp