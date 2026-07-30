Ocho muertos por nueva ola de ataques rusos contra Ucrania

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MADRID, 30 de julio.– Al menos ocho personas, entre ellas dos niñas, murieron y más de 30 resultaron heridas durante una nueva ofensiva nocturna lanzada por las Fuerzas Armadas de Rusia contra distintas regiones de Ucrania, informaron este jueves las autoridades ucranianas.

Uno de los ataques más letales se registró en la provincia de Dnipropetrovsk, donde se ubica la ciudad de Krivói Rog, lugar de nacimiento del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Según el gobernador regional, Oleksandr Vilkul, un misil balístico disparado desde la región rusa de Vorónezh impactó de forma directa una vivienda en las afueras de la ciudad.

El bombardeo dejó un saldo de seis fallecidos: dos niñas, de cinco y doce años, y cuatro adultos pertenecientes a una misma familia. Además, otras ocho personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de seis y quince años. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar debido a que continúan las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

MISIL TIPO ISKANDER

Vilkul calificó la jornada como una «noche negra» para la región y denunció que el ataque fue ejecutado con un misil ruso tipo Iskander. «No puede haber perdón para los crímenes de guerra de los ocupantes rusos», afirmó.

En otros puntos del país, las autoridades reportaron una víctima mortal en Kiev y otra en la región de Poltava, como consecuencia de los bombardeos registrados durante la madrugada.

La ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, también fue alcanzada por ataques rusos. Al menos 26 personas resultaron heridas y dos viviendas sufrieron graves daños estructurales, según los informes oficiales.

Horas antes de la ofensiva, el presidente Zelenski había advertido que las Fuerzas Aéreas de Ucrania detectaban preparativos para un ataque ruso «a gran escala», con una alta probabilidad de que se produjera durante la noche del miércoles al jueves, coincidiendo con su regreso al país tras una visita oficial a Estados Unidos.

El mandatario insistió en la necesidad de reforzar las capacidades de defensa aérea de Ucrania y subrayó que la protección de la población depende del apoyo de sus aliados internacionales.

«Es importante que nuestros socios comprendan plenamente lo que está sucediendo y que la protección de vidas humanas depende directamente de su disposición, o de la falta de ella, para proporcionarnos misiles de defensa aérea», declaró Zelenski, en alusión a los sistemas Patriot suministrados por Estados Unidos.

ZELENSKI PIDIÓ PAQUETE DE EMERGENCIA

Tras su reciente encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, el jefe de Estado ucraniano solicitó un paquete de emergencia de misiles interceptores Patriot para proteger la infraestructura energética del país ante la previsión de un incremento de los ataques rusos durante el invierno.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, el objetivo es obtener al menos 300 misiles interceptores, en un contexto marcado por la escasez de este tipo de armamento, considerado esencial para contrarrestar los ataques con misiles balísticos y proteger instalaciones estratégicas.