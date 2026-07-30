Marte convoca 1er congreso del PPG en honor a Peña Gómez

Antonio Marte dijo este 30 de julio del 2026 que la actividad será el próximo 30 de agosto.

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SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Primero la Gente (PPG), senador Antonio Marte, anunció la culminación del proceso de reestructuración nacional de la organización y convocó oficialmente al Primer Congreso doctor José Francisco Peña Gómez, que se celebrará el próximo domingo 30 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en el Coliseo de Boxeo Teo Cruz.

Acompañado de la Comisión Política del partido, Marte destacó que el PPG completó un amplio recorrido por las 32 provincias del país y reorganizó sus estructuras en los 158 municipios, con el propósito de fortalecer la organización y prepararla para los desafíos políticos de los próximos años.

El dirigente aseguró que durante este proceso fueron seleccionados hombres y mujeres para dirigir los equipos de trabajo, consolidar la presencia del partido en todo el territorio nacional y reforzar la estructura interna.

CONGRESO MARCARÁ LA ESTRATEGIA HACIA 2028

“Cumplimos la meta. Recorrimos el país, escuchamos a nuestra gente y hoy tenemos un PPG organizado, fuerte y listo para los nuevos retos”, expresó el legislador.

Antonio Marte explicó que el Primer Congreso doctor José Francisco Peña Gómez servirá para definir las políticas internas del partido y establecer la hoja de ruta con miras a las elecciones de 2028.

Indicó que el encuentro permitirá fortalecer la democracia interna del PPG, así como diseñar la estrategia política que orientará la selección y preparación de los candidatos que representarán a la organización en los futuros procesos electorales.

“Este congreso no es un evento, es el inicio de una nueva etapa en la que vamos a trazar las políticas que nos guiarán hacia el 2028. Vamos a fortalecer nuestra democracia interna y a preparar a los hombres y mujeres que representarán al Partido Primero la Gente en cada uno de nuestros municipios”, afirmó Marte.

an/am