Marte convoca 1er congreso del PPG en honor a Peña Gómez

SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Primero la Gente (PPG), senador Antonio Marte, anunció la culminación del proceso de reestructuración nacional de la organización y convocó oficialmente al Primer Congreso doctor José Francisco Peña Gómez, que se celebrará el próximo domingo 30 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en el Coliseo de Boxeo Teo Cruz.
Acompañado de la Comisión Política del partido, Marte destacó que el PPG completó un amplio recorrido por las 32 provincias del país y reorganizó sus estructuras en los 158 municipios, con el propósito de fortalecer la organización y prepararla para los desafíos políticos de los próximos años.
El dirigente aseguró que durante este proceso fueron seleccionados hombres y mujeres para dirigir los equipos de trabajo, consolidar la presencia del partido en todo el territorio nacional y reforzar la estructura interna.
CONGRESO MARCARÁ LA ESTRATEGIA HACIA 2028
“Cumplimos la meta. Recorrimos el país, escuchamos a nuestra gente y hoy tenemos un PPG organizado, fuerte y listo para los nuevos retos”, expresó el legislador.
Antonio Marte explicó que el Primer Congreso doctor José Francisco Peña Gómez servirá para definir las políticas internas del partido y establecer la hoja de ruta con miras a las elecciones de 2028.
Indicó que el encuentro permitirá fortalecer la democracia interna del PPG, así como diseñar la estrategia política que orientará la selección y preparación de los candidatos que representarán a la organización en los futuros procesos electorales.
“Este congreso no es un evento, es el inicio de una nueva etapa en la que vamos a trazar las políticas que nos guiarán hacia el 2028. Vamos a fortalecer nuestra democracia interna y a preparar a los hombres y mujeres que representarán al Partido Primero la Gente en cada uno de nuestros municipios”, afirmó Marte.
an/am
Otra basura de partidos vende votos que hay que eliminar , gastando el dinero y despuès de nuestros impuestos., Que paìs tenemos…..
Tiene toda la razón dándole nuestro dinero a eses tipos que tienen miles de millones y no lo declaran ,ahorita comienza a darle de 2,000 peso pica pollo y lleva mas de 50 mil personas y algunos creen que son votos reales, es pago para asistir