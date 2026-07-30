PIB de Estados Unidos crece un 0,4 % en el segundo trimestre

La refinería de World Oil Refinery en Los Ángeles, California. EFE/EPA/Chris Torres

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WASHINGTON.– La economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 0,4 % en el segundo trimestre de 2026, según la primera estimación divulgada por las autoridades económicas del país.

El avance del Producto Interno Bruto (PIB) refleja una expansión moderada de la actividad económica, en un contexto marcado por la evolución del consumo, la inversión empresarial y las condiciones financieras.

El resultado trimestral evidencia una desaceleración frente a periodos anteriores, aunque mantiene a la mayor economía mundial en terreno de crecimiento.

Los analistas seguirán atentos a los próximos datos económicos para evaluar la fortaleza del mercado laboral, la inflación y el posible rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal durante la segunda mitad del año.

El informe del PIB será revisado en próximas estimaciones conforme se incorporen nuevos datos sobre la actividad económica estadounidense.

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