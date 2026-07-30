Alertan por alza de feminicidios en la República Dominicana

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SANTO DOMINGO, 30 jul (Prensa Latina) .- El Centro de Estudios y Acción Social advirtió hoy que hasta mediados de julio se registraron 55 feminicidios en República Dominicana y llamó a revisar las políticas de prevención y atención de la violencia de género.

La presidenta ejecutiva de la organización, Marianela Pinales, afirmó que la cifra coincide con los registros de la Fundación Vida Sin Violencia y representa un incremento de más del 70 por ciento con respecto al mismo período de 2025.

Al intervenir en el seminario «Abordaje Estratégico para la Prevención de la Violencia de Género», Pinales consideró necesario replantear las acciones implementadas hasta el momento para enfrentar esta problemática.

La directiva sostuvo que la intervención debe comenzar desde el sistema educativo y recordó que la organización propuso al Ministerio de Educación incorporar programas de formación dirigidos a promover relaciones igualitarias y contribuir a desmontar patrones culturales asociados al machismo y la violencia.

Asimismo, instó a fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres que denuncian agresiones y a garantizar respuestas más eficaces de las instituciones responsables de atender estos casos.

De acuerdo con el boletín estadístico del Ministerio Público, entre enero y marzo de este año fueron registrados 22 feminicidios y unas 17 mil 550 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.

Los ataques contra este grupo de la población constituyen uno de los principales desafíos sociales en República Dominicana.

Organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han insistido en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, mejorar la protección de las víctimas y garantizar una respuesta oportuna del sistema de justicia, ante la persistencia de elevados índices de asesinatos y conductas violentas en el país.

las/mpv