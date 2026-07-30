Brasil rechaza la prórroga de emergencia decretada por EEUU

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BRASILIA.– El Gobierno de Brasil expresó su rechazo a la decisión de Estados Unidos de extender la vigencia de la emergencia nacional decretada en relación con el país, al considerar que la medida afecta el clima de cooperación entre ambas naciones.

Las autoridades brasileñas manifestaron su desacuerdo con la decisión de Washington y defendieron la necesidad de que cualquier diferencia bilateral sea abordada mediante el diálogo y el respeto a la soberanía.

La prórroga mantiene activa una declaración de emergencia nacional emitida por Estados Unidos bajo argumentos vinculados a sus intereses estratégicos, económicos y de seguridad.

El Ejecutivo brasileño reiteró que continuará promoviendo una política exterior basada en la independencia nacional, la defensa de sus intereses y la búsqueda de soluciones diplomáticas ante posibles controversias.

La decisión estadounidense genera un nuevo punto de tensión entre ambos gobiernos, que en los últimos meses han enfrentado diferencias en el ámbito político y comercial.

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