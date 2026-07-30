Italia propone el cierre del espacio Schengen con España

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MADRID, 30 Jul.- El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, se ha mostrado a favor este jueves del cierre del espacio Schengen con España en el marco de la crisis migratoria en Ceuta, donde cientos de personas han cruzado por el espigón de El Tarajal desde Marruecos.

«Estoy a favor del cierre del espacio Schengen con España y tengo plena confianza en la actuación del ministro (del Interior, Matteo) Piantedosi. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional», ha señalado el ministro en un breve mensaje en redes sociales.

El titular de Exteriores italiano ha afirmado que «las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de otorgar la ciudadanía española, por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es profundamente errónea e incentiva el tráfico de seres humanos».

Roma ha puesto sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España después de que Ceuta haya sufrido este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, el Gobierno español y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver «lo antes posible» a todas las personas que han entrado de forma irregular, mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que ambos países trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará hasta allí este viernes para gestionar sobre el terreno la crisis.

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