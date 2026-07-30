DGM detiene 1,819 extranjeros irregulares y deporta a 1,403

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante los operativos de interdicción migratoria realizados el miércoles 29 de julio en distintas zonas del país fueron detenidos 1,819 extranjeros en condición migratoria irregular.

La institución indicó que las acciones forman parte de la estrategia para reforzar el control migratorio y garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración.

Del total de detenidos, 1,649 fueron interceptados directamente por agentes de la DGM, mientras que 170 fueron entregados por otras entidades estatales: 134 por el Ejército de República Dominicana (ERD) y 36 por la Policía Nacional.

DEPORTACION A 1,403

Asimismo, la DGM reportó la deportación de 1,403 extranjeros a través de los puntos de control fronterizo. Dajabón concentró la mayor cantidad de repatriaciones con 514 casos, seguido por Elías Piña con 438, Jimaní con 288 y Pedernales con 163.

Entre las provincias con mayor número de detenidos figuran Pedernales y La Vega, con 145 cada una; Santo Domingo y Santiago, con 120 respectivamente; Independencia, con 94; Montecristi, con 90; Barahona, con 81; Elías Piña, con 77; y Dajabón y San Pedro de Macorís, con 70 cada una.

Los operativos también abarcaron sectores del Gran Santo Domingo, como Pantoja, Herrera, Villa Mella y Los Frailes, además del Distrito Nacional.

La DGM informó que las intervenciones se desplegaron en comunidades de las regiones Sur, Norte y Este del país, con la participación de equipos de interdicción en decenas de municipios y provincias.

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