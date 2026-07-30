Delcy Rodríguez niega que Venezuela ceda soberanía a EU

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum

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Nueva York (EFE).– La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que no está cediendo la soberanía del país a Estados Unidos, en medio del nuevo escenario político tras la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

En una entrevista con la revista Time, Rodríguez aseguró que busca mantener una relación basada en la buena fe con Washington y que sus objetivos principales son garantizar la estabilidad, la paz y la recuperación económica de Venezuela.

“Mi estrategia actual y futura siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país, así como el bienestar social y económico”, expresó la funcionaria venezolana.

Sus declaraciones se producen mientras crece la atención internacional sobre el rumbo de las relaciones entre Caracas y Estados Unidos y el papel que asumirá el gobierno venezolano en esta nueva etapa.

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