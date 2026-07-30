RD gana en softbol y voleibol, pero tropieza en fútbol de JCC

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SANTO DOMINGO.– La jornada de este miércoles en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dejó resultados mixtos para las delegaciones dominicanas, con importantes victorias en softbol femenino y voleibol masculino, aunque con un revés en el inicio del torneo de fútbol femenino.

La selección masculina de voleibol aseguró su pase al partido por el quinto lugar tras imponerse 3-1 a Guatemala, con parciales de 25-15, 23-25, 25-22 y 25-23. Adrián Figueroa lideró la ofensiva dominicana con 25 puntos, seguido de Moisés Ortiz (16) y Luis Reynoso (11), en un encuentro en el que el conjunto nacional supo sobreponerse a la ausencia del opuesto Henry Tapia.

RD ENFRENTARA VENEZUELA

Con la victoria, República Dominicana enfrentará a Venezuela por la quinta posición del certamen, mientras Guatemala disputará el séptimo puesto ante Surinam.

SOFTBOL FEMENINO REMONTA ANTE MEXICO

En el softbol femenino, las anfitrionas protagonizaron una vibrante remontada para derrotar 5-4 a México en la segunda jornada de la Súper Ronda, manteniendo intactas sus aspiraciones de avanzar a la final por la medalla de oro.

Atalyia Rijo encabezó la ofensiva al batear de 3-3 con tres carreras impulsadas, mientras que la lanzadora Anyela Gómez trabajó la ruta completa para acreditarse el triunfo.

CAE EN FUTBOL FEMENINO

Sin embargo, en el arranque del fútbol femenino, República Dominicana cayó 1-0 ante El Salvador en el estadio Moca 85. El único gol del partido fue obra de Victoria Sánchez al minuto 57. Pese a las oportunidades generadas por Alyssa Oviedo y Kathrynn González, las dominicanas no pudieron evitar el revés ante 1,270 espectadores.

MEXICO Y PUERTO RICO EMPATAN

En otro resultado de la jornada futbolística, México y Puerto Rico empataron sin goles en el Grupo B, dejando abierta la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo.

REINAS DEL CARIBE DEBUTAN ESTE DOMINGO

La selección femenina de voleibol de la República Dominicana, conocida como las Reinas del Caribe, debutará este domingo 2 de agosto frente a Costa Rica, a las 8:00 de la noche, en el inicio del torneo de voleibol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El encuentro, correspondiente al Grupo B, se disputará en el Palacio de Voleibol “Ricardo-Gioriver Arias”, donde el conjunto dominicano comenzará la defensa de una hegemonía que le ha permitido conquistar seis títulos consecutivos en la cita regional.

El director técnico del equipo, el brasileño Marcos Kwiek, anunció la plantilla de 12 jugadoras que representará al país y expresó su confianza en el grupo seleccionado.

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