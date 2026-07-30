Zelenski advierte escasez misiles antiaéreos tras ataques rusos

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KIEV.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asegura que el país se enfrenta a una «escasez crítica» de misiles de defensa antiaérea proporcionados por sus socios y advierte de que las entregas retrasadas o demasiado lentas dejan a Ucrania más expuesta a los ataques rusos y contribuyen a causar muertos y destrucción entre la población civil.

Al menos ocho personas han muerto y más de una docena han resultado heridas en distintos puntos del país tras una noche de ataques rusos.

ATAQUES MORTALES

Cuatro adultos y dos niñas de 5 y 12 años murieron por un misil balístico que impactó en una vivienda cerca de la ciudad central de Krivói Rog. Otras ocho personas resultaron heridas, informó el consejo de defensa local, que advirtió que el balance podría aumentar.

En la región oriental de Poltava, una persona murió en un ataque de dron contra un almacén, mientras que al menos 15 resultaron heridas en bombardeos sobre la ciudad occidental de Leópolis.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó que Rusia estaba «atacando la capital con armas balísticas». La Administración militar confirmó un muerto y dos heridos en la capital, además de cinco heridos en un distrito oriental, y reportó incendios en varios distritos. «La amenaza de nuevos ataques sigue presente. Permanezcan en los refugios», dijo Klitschko.

RECLAMA AYUDA URGENTE

«Este terror ruso demuestra una vez más que la protección frente a la amenaza de misiles rusos es la tarea más importante a la hora de salvar la vida de nuestra gente», escribió Zelenski en X.

«La ayuda que llega a destiempo y las demoras en el suministro de misiles antibalísticos conducen a este tipo de destrucción, a estas víctimas que, por desgracia, estamos viendo hoy».

Mientras tanto, informes en Polonia señalan que se detectó un objeto no identificado en el espacio aéreo polaco alrededor de las 03:40 CET y que tripulaciones de helicópteros localizaron un cráter cerca de la localidad de Tarnawa-Kolonia después de que el misil desapareciera del radar.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, acusó a Moscú de «violar el espacio aéreo de la OTAN» y escribió en X: «Durante la noche, un misil de crucero ruso Kh-101 entró en Polonia como parte del ataque masivo de Rusia contra Ucrania». Por el momento no ha habido reacción oficial desde Moscú.