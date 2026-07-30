SABANETA: Condenan a 30 años exfuncionario por matar pareja

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SABANETA, Santiago Rodríguez.– Un tribunal colegiado condenó a 30 años de prisión y al pago de una indemnización de RD$18 millones a Carlos Juan Rodríguez García, exdirector provincial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), tras hallarlo culpable de la muerte de una pareja de esposos y de causar heridas a otras dos personas en un hecho ocurrido en junio de 2022.

La sentencia fue emitida por las juezas Dayanara Y. Peralta, Norma Zapata y Risel Peña Morel, durante una audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Santiago Rodríguez.

Rodríguez García fue declarado culpable de violar varios artículos del Código Penal y disposiciones de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

CRIMEN OCURRIO EN EL AÑO 2022

De acuerdo con el expediente, el doble crimen ocurrió el 7 de junio de 2022 en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas ubicado en el barrio La Joya, en el municipio de Sabaneta. Las víctimas mortales fueron Marielis Anabel Vargas Villalona y su esposo, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

El tribunal consideró suficientes las pruebas presentadas por el Ministerio Público para comprometer la responsabilidad penal del imputado y ordenó, además, el decomiso de una pistola Smith & Wesson calibre nueve milímetros, junto a su cargador y varias municiones.

En el aspecto civil, los jueces acogieron las demandas de los familiares y afectados, imponiendo una indemnización total de RD$18 millones por concepto de daños morales. Del monto, RD$12 millones serán destinados a los hijos menores de la pareja fallecida, mientras que los padres de las víctimas recibirán RD$4 millones, divididos en partes iguales. Las dos personas lesionadas serán compensadas con RD$1 millón cada una.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 20 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana.

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