Abel motiva a los que perdieron la confianza en política de RD

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Abel Martínez sostuvo un encuentro con comunitarios del sector Las Dianas, como parte de su iniciativa de conversar directamente con la ciudadanía para conocer sus inquietudes y recoger propuestas sobre los principales desafíos de los barrios y del país.

Durante la actividad, el dirigente político afirmó que uno de los principales retos es motivar la participación electoral de quienes han perdido la confianza en la política.

Consideró que esa credibilidad solo puede recuperarse mediante el contacto directo con la población, la transparencia y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

EJERCER VOTO CONCIENTE Y EVITAR ABSTENCION

Martínez exhortó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente y evitar que la abstención permita que otros decidan el futuro del país. A su juicio, los malos gobiernos son consecuencia, en parte, de que muchos ciudadanos optan por no acudir a las urnas.

También atribuyó el desencanto de la población a que numerosos funcionarios priorizan intereses particulares en lugar de responder a las necesidades colectivas. En ese contexto, destacó que durante sus 24 años en la administración pública nunca designó familiares en cargos bajo su responsabilidad, como muestra de su compromiso con la transparencia y el servicio público.

EL ORDEN DEBE PREVALECER

Al abordar las preocupaciones planteadas por los comunitarios sobre el uso de los espacios públicos, Martínez defendió la necesidad de hacer cumplir las leyes y garantizar el orden, recordando la recuperación de áreas públicas realizada durante su gestión como alcalde de Santiago.

Sostuvo que el derecho individual no puede imponerse sobre el derecho colectivo y que las autoridades deben actuar frente a quienes incumplen las normas, aun cuando aleguen que buscan el sustento de sus familias.

No obstante, planteó que el Estado debe ofrecer alternativas para que las personas puedan desarrollar actividades económicas de manera organizada, sin afectar los derechos de los demás.

an/am