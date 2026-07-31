Gobierno anuncia inversión de mil millones en hospital Gautier

El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, junto a personal médico del hospital Salvador B. Gautier, en el acto de apertura de los trabajos de remozamiento de este centro de salud.

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SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) inició el remozamiento integral del Hospital Docente Salvador B. Gautier, en el que ha contemplado invertir más de RD$1,000 millones en tres fases.

El director ejecutivo del SNS, Julio César Landrón, en el acto de comienzo de los trabajos, dijo que en la primera fase serán moderizadas el área de emergencias, que dispondrá de 30 camas, la unidad de trauma shock, los espacios de triaje, laboratorios, diagnósticos por imágenes y quirófanos. Asimismo, el hospital será equipado con tomógrafos, equipos de rayos X, sonógrafos, sonodoppler y una cámara hiperbárica.

El proyecto también incluye la adecuación de las áreas de consultas, cirugía, cuidados intensivos, hospitalización y parte de los quirófanos, además del mejoramiento del entorno del centro de salud.

Landrón dijo que los servicios médicos no serán suspendidos durante la ejecución de las obras, ya que los pacientes serán atendidos en otros hospitales de la Red Pública, especialmente en la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Construido en 1951, el Hospital Salvador Bienvenido Gautier ha enfrentado durante años denuncias por el deterioro de su infraestructura y el hacinamiento en áreas críticas.

La actual intervención busca fortalecer su capacidad como uno de los principales hospitales de referencia nacional.

sp-am