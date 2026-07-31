Aplazan para 5 agosto revisión de coerción a Santiago Hazim

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SANTO DOMINGO.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 5 de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados en el presunto fraude al Estado por más de 15,900 millones de pesos.

La audiencia estaba pautada para este 30 de julio ante el magistrado Deiby Timoteo Peguero, juez de control de la investigación, y fue reprogramada para continuar con el conocimiento del proceso.

REVISIÓN OBLIGATORIA

Conforme al Código Procesal Penal, la revisión debe realizarse de oficio cada tres meses para los imputados que guardan prisión preventiva.

El tribunal deberá determinar si se mantienen las condiciones que motivaron la imposición de 18 meses de prisión preventiva en diciembre pasado.

En la audiencia anterior, celebrada el 30 de abril, el juez Peguero ratificó la prisión al considerar que no habían variado los presupuestos y que persiste el peligro de fuga por la gravedad de los hechos.

IMPUTADOS

Junto a Hazim deberán comparecer Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Por el mismo caso está recluida en Najayo Mujeres Ada Ledesma Ubiera.

El grupo está acusado de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos y lavado de activos, por presuntamente operar una red criminal que desviaba fondos públicos mediante programas especiales sin sustento, sobrefacturaciones médicas y procedimientos innecesarios en áreas como oncología y cardiología.

El Ministerio Público tiene hasta agosto para presentar la acusación formal, tras el plazo de ocho meses otorgado por la Oficina de Atención Permanente.