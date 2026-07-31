Vicepresidenta entrega obras e inicia proyecto agua La Romana

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LA ROMANA, República Dominicana.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, entregó un nuevo complejo para las Fuerzas Armadas en Bayahibe, el remodelado Club Deportivo y Cultural San Martín de Porres, y encabezó en inicio de la construcción de nuevas redes de distribución de agua potable.

Durante la entrega del complejo para las Fuerzas Armadas, la vicepresidenta afirmó que la infraestructura fortalece la capacidad operativa para proteger las costas dominicanas y reafirma el compromiso del Gobierno con la modernización de los organismos responsables de la seguridad nacional.

“Esta obra forma parte del compromiso del Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, con el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y con la modernización de las capacidades que les permiten cumplir con eficiencia su misión constitucional”, expresó.

El complejo, ubicado en Bayahibe, cuenta con un moderno sistema de videovigilancia, áreas climatizadas, conexión a internet, mobiliario de última generación, cocina equipada con cuarto frío, parqueos, cancha de baloncesto y gazebo.

Asimismo, dispone de una marina seca para embarcaciones, un parqueo estratégicamente ubicado en la zona turística y cinco casas vacacionales con capacidad para seis personas cada una, destinadas al personal militar.

CLUB EN PAPAGAYO

Posteriormente, Peña entregó la remodelación del Club Deportivo y Cultural San Martín de Porres, en el sector Papagayo, una obra ejecutada por la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad que beneficiará directamente a cerca de 1,475 niños, adolescentes y jóvenes, además de cientos de familias que participan en las actividades deportivas, culturales y comunitarias desarrolladas en este emblemático espacio.

La intervención comprendió la rehabilitación integral del polideportivo, incluyendo su estructura, cubierta, áreas deportivas, camerinos, baños, salón multiusos y equipamiento, para ofrecer instalaciones modernas, funcionales y seguras a la comunidad.

126 ANIVERSARIO DE LA ROMANA

Como parte de su agenda en la provincia, Peña participó además en los actos conmemorativos del 126 aniversario del municipio de La Romana.

“Hablar de La Romana es hablar de una provincia que ha contribuido decisivamente al desarrollo económico y social de nuestro país. Bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, nuestra visión es acompañar el crecimiento de las comunidades con inversiones que mejoren la calidad de vida de las personas y fortalezcan sus oportunidades de desarrollo”, manifestó.

Destacó que el Gobierno ha entregado en la provincia más de 25 obras estratégicas, entre ellas el Hospital de Villa Hermosa, el malecón del distrito municipal de Caleta y la reparación del Polideportivo Eleoncio Mercedes.

REDES DE AGUA POTABLE

La jornada concluyó con el primer palazo para la construcción de las redes de distribución de agua potable que abastecerán los sectores de Romana del Oeste y el distrito municipal de Caleta.