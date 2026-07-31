Dólar y euro subieron; eran vendidos a $58.72 y $68.74

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió seis centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$58.72.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.11
Venta: RD$58.72
EL EURO
El euro subió seis centavos; era vendido a RD$68.74 y comprado a RD$65.69.
PETROLEO
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotiza en torno a los 82.09 y 84.17 dólares por barril, registrando un retroceso diario cercano al 1.8% pero manteniéndose con ganancias mensuales acumuladas de cerca del 20%
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