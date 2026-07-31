Un país cansado de tantas estupideces

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A casi dos años de las elecciones, el pais se muestra cada vez más cansado e indiferente a las luchas políticas, a las críticas infundadas de una oposición sin iniciativa, sin propuestas, sin argumentos y a las baboseria y estupideces que se oyen a diario en las redes sociales.

La desinformación está a la orden del día donde, para algunos dirigentes políticos, vivimos en un pais de mentiras. La FAO miente, el BCRD miente, Transparencia Internacional miente, miente. Y para colmo, mienten sobre su propia naturaleza, sobre su pasado, como si los dominicanos fueran una manada de estúpidos.

Es normal. Sucede en todos los países del mundo. Pero se agrava cuando las noticias que salen a diario muestran, que a pesar de los grandes problemas que nos aquejan, avanzamos, crecemos, y mejoramos en casi todo: Salud, empleo, pobreza, ingresos, educación, seguridad social, gobernabilidad, infraestructura y transparencia en el quehacer público.

Crecemos en turismo, remesas, inversión externa, exportaciones, confianza en la economía y fortaleza financiera, con una solidez democrática que sobresale desde Canadá hasta la Patagonia. ¿Todo eso es mentira? ¿Hay ingobernabilidad? ¿Hemos retrocedido en todo? ¿Nada ha cambiado? Esos son los argumentos de la oposición.

Sin embargo, en vez de centrarnos en los problemas aún sin resolver, como el tema de la energía, la situación laboral (nuevo Código), el tráfico de inmigrantes haitianos, la reforma a la ley de seguridad social y a los aranceles unilaterales y abusivos impuestos por el presidente Trump, seguimos cuestionando cifras y distorsionando la realidad.

¿Qué razón tienen los organismos internacionales para mentir?

Tampoco lo pueden hacer los bancos centrales ya que el FMI evalúa la economía de los país cada año y las cifras deben cuadrar con exactitud, porque sería un gran peligro que se detectara alguna anomalía. Antes, esas cifras eran correctas, ahora son falsas.

Una campaña política sustentada en esos cuestionamientos y en estupideces narrativas, cae en el desprestigio, hace perder la fe en los votantes y crea una especie de vacío, incredulidad, asombro en el ánimo de la gente.

Las redes sociales están abarrotadas de programas donde llegan a poner videos de hace 6 o 7 años como si hubieran ocurrido ayer. La cara del Gobernador del Banco Central aparece diciendo que hay planes de ahorro que pueden duplicar sus ingresos en pocos meses. O sea, promoviendo un esquema Ponzi o piramidal usando la IA.

¿Alguien en su sano juicio cree en estas artimañas? ¿Quién las promueve?

La desesperación, agravada por las metidas de pata, es el peor enemigo de los dirigentes políticos opositores que buscan alcanzar el poder. Parece que nadie los asesora y tampoco usan las herramientas adecuadas para ser creíbles. Por eso, siguen con los pies hundidos en el fango.

jpm-am