El SNS inicia remozamiento Hospital Salvador B. Gautier

El doctor Julio Landrón, encabezó el acto este 30 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) inició este jueves la primera etapa del remozamiento integral del Hospital Salvador B. Gautier, con una inversión cercana a los RD$1,000 millones.

Los recursos están destinados a modernizar la infraestructura y fortalecer la capacidad de atención de uno de los principales hospitales de referencia del país.

Durante el acto del primer palazo, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, afirmó que el proyecto responde al compromiso del presidente Luis Abinader de fortalecer la Red Pública de Servicios de Salud y dotar al centro de tecnología moderna y espacios adecuados para una atención más eficiente y humanizada.

Landrón recordó que la iniciativa fue anunciada hace cuatro meses y destacó que su ejecución evidencia la voluntad del Gobierno de cumplir los compromisos asumidos con la población.

OBRAS SERAN DESARROLLADAS EN TRES ETAPAS

El funcionario explicó que la intervención será desarrollada en tres fases para garantizar la continuidad de los servicios médicos durante los trabajos.

La primera etapa contempla una nueva área de emergencias con más de 30 camillas equipadas, unidad de trauma shock con cuatro camas, triaje, laboratorio de emergencias, servicios de imágenes con tomógrafo, rayos X, sonógrafos, sonodoppler, cámara hiperbárica y dos quirófanos para procedimientos de urgencia.

También serán remozadas las áreas de laboratorio, consultas, cirugía y cuidados intensivos quirúrgicos, mientras que posteriormente se acondicionarán las salas de internamiento.

Landrón aseguró que el proceso fue planificado para evitar interrupciones en la atención a los pacientes. Para ello, fueron habilitadas áreas provisionales dentro del hospital y se estableció un sistema de referencia hacia otros centros de la Red Pública, especialmente la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.

El director del SNS sostuvo que la obra fortalecerá la red hospitalaria nacional y mejorará las condiciones de atención para pacientes y personal de salud.

an/am