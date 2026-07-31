BCRD inaugura exposición de emisiones eventos deportivos

SANTO DOMINGO. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) inauguró la exposición “Emisiones conmemorativas de eventos deportivos”, una muestra que conmemora el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el XXX aniversario de la Sala Filatélica de la institución.
Durante el acto, el gobernador Héctor Valdez Albizu destacó que la exhibición reúne una representativa selección del patrimonio numismático y filatélico del Banco Central para resaltar dos acontecimientos de gran valor histórico y cultural.
El funcionario recordó que República Dominicana será sede, por tercera ocasión, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986, calificando el 2026 como un año trascendental para el deporte nacional y regional.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTIVO
Valdez Albizu señaló que el Banco Central ha respaldado importantes eventos deportivos mediante emisiones numismáticas conmemorativas, entre ellas las dedicadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 y 1986, así como a los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.
Asimismo, recordó que la Sala Filatélica, inaugurada el 6 de agosto de 1996, conserva una valiosa colección de sellos postales que documentan la historia dominicana entre 1865 y 1965.
La exposición reúne monedas, sellos postales, documentos y piezas de colección relacionadas con competencias como la Quinta Serie Centroamericana de Ajedrez (1967), los Juegos Deportivos Nacionales de 1971, Barahona 1981 y La Romana 2000, además del Centenario del Baloncesto Dominicano (2018).
El gobernador agradeció el apoyo del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) y del Departamento Cultural del BCRD para la realización de la muestra.
La exposición permanecerá abierta al público durante todo agosto, en horario laboral, en el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central, donde los visitantes podrán apreciar piezas que reflejan la relación entre el deporte, la numismática y la filatelia como parte del patrimonio histórico nacional.
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