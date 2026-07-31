BCRD inaugura exposición de emisiones eventos deportivos

José Ramos, José Alcántara, Clarissa de la Rocha, Héctor Valdez, Ervin Novas y Manuel García, en el corte de cinta inaugural.

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SANTO DOMINGO. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) inauguró la exposición “Emisiones conmemorativas de eventos deportivos”, una muestra que conmemora el centenario de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y el XXX aniversario de la Sala Filatélica de la institución.

Durante el acto, el gobernador Héctor Valdez Albizu destacó que la exhibición reúne una representativa selección del patrimonio numismático y filatélico del Banco Central para resaltar dos acontecimientos de gran valor histórico y cultural.

El funcionario recordó que República Dominicana será sede, por tercera ocasión, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras las ediciones de Santo Domingo 1974 y Santiago 1986, calificando el 2026 como un año trascendental para el deporte nacional y regional.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEPORTIVO

Valdez Albizu señaló que el Banco Central ha respaldado importantes eventos deportivos mediante emisiones numismáticas conmemorativas, entre ellas las dedicadas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 y 1986, así como a los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.

Asimismo, recordó que la Sala Filatélica, inaugurada el 6 de agosto de 1996, conserva una valiosa colección de sellos postales que documentan la historia dominicana entre 1865 y 1965.

La exposición reúne monedas, sellos postales, documentos y piezas de colección relacionadas con competencias como la Quinta Serie Centroamericana de Ajedrez (1967), los Juegos Deportivos Nacionales de 1971, Barahona 1981 y La Romana 2000, además del Centenario del Baloncesto Dominicano (2018).

El gobernador agradeció el apoyo del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) y del Departamento Cultural del BCRD para la realización de la muestra.

La exposición permanecerá abierta al público durante todo agosto, en horario laboral, en el Museo Numismático y Filatélico del Banco Central, donde los visitantes podrán apreciar piezas que reflejan la relación entre el deporte, la numismática y la filatelia como parte del patrimonio histórico nacional.

an/am