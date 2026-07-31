Cap Cana y MIVHED buscan modernizar permisología en RD

Héctor Baltazar, Víctor Bisonó y Jorge Subero Medina, reunidos este 30 de julio del 2026.

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LA ALTAGRACIA. Cap Cana Ciudad Destino y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) realizaron el conversatorio “Hacia una permisología eficiente: retos y soluciones”, con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades para agilizar los procesos de aprobación de proyectos inmobiliarios en la República Dominicana.

La actividad reunió a autoridades, desarrolladores, inversionistas y representantes del sector construcción, como parte de una estrategia de fortalecimiento de la colaboración entre los sectores público y privado.

El ministro Víctor «Ito» Bisonó explicó que el MIVHED desarrolla una transformación integral de la permisología que va más allá de la digitalización de trámites.

Indicó que la iniciativa busca reducir los tiempos de respuesta, eliminar duplicidades, fortalecer la transparencia y garantizar mayor seguridad jurídica, sin afectar el rigor técnico de las evaluaciones.

Asimismo, informó que durante el primer semestre de 2026 la institución emitió 921 licencias de construcción, un incremento de 83 % respecto al mismo período del año anterior, facilitando inversiones privadas superiores a RD$330 mil millones.

También anunció el desarrollo de una plataforma nacional para integrar y simplificar los procesos de permisos.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

El presidente ejecutivo de Cap Cana, Jorge Subero Medina, destacó que el crecimiento sostenible requiere instituciones eficientes, reglas claras y una comunicación permanente entre el Estado y el sector privado.

Señaló que fortalecer la permisología contribuye a elevar la competitividad del país, atraer nuevas inversiones y generar más empleos.

Durante el encuentro, los participantes coincidieron en que la agilización de los procesos administrativos fortalecerá la confianza de los inversionistas y favorecerá el desarrollo de proyectos con mayor planificación y transparencia.

Cap Cana informó que este conversatorio marca el inicio de una agenda de diálogo con distintas instituciones públicas para promover propuestas orientadas a modernizar los procesos, fortalecer las políticas públicas y consolidar un entorno más competitivo para la inversión y el desarrollo sostenible del país.

an/am