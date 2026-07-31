Gobierno entrega ambulancias para emergencias en S. Ramírez

La entrega fue encabezada este 30 de julio del 2026 por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SÁNCHEZ RAMÍREZ.- El Gobierno dominicano entregó dos ambulancias completamente equipadas a los municipios Fantino y Cevicos, en la provincia Sánchez Ramírez, como parte de las acciones para fortalecer los servicios de atención extrahospitalaria en el país.

La entrega fue encabezada por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien destacó que las unidades fueron facilitadas por el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH).

Santos afirmó que, al tratarse de una provincia minera, el compromiso del Gobierno es que los recursos generados por esa actividad se traduzcan en bienestar para sus habitantes.

“Desde el Ministerio de Energía y Minas hemos asumido un compromiso que va más allá de nuestra función reguladora, impulsando soluciones sociales, fortaleciendo los servicios públicos y apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las familias de esta provincia”, expresó.

OBRAS Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL

El funcionario recordó que la entrega forma parte de los compromisos asumidos mediante el programa “El Gobierno en las Provincias”, iniciativa que busca acercar las instituciones estatales a las comunidades para atender sus principales necesidades.

Entre las obras en ejecución en Sánchez Ramírez mencionó la carretera turística que bordea la presa Hatillo, así como la construcción del Museo del Oro y el Centro Cívico en Cotuí.

Durante el acto estuvieron presentes la gobernadora Cristina Rodríguez; el presidente del Senado y senador de la provincia, Ricardo de los Santos; los directores de la DAEH, Juan Manuel Méndez, y del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, además de autoridades municipales y legislativas.

AMBULANCIAS EQUIPADAS CON TECNOLOGÍA MÉDICA

Las unidades entregadas corresponden a vehículos de soporte vital básico, una Toyota 4×4 diseñada para terrenos de difícil acceso y una Hyundai Solera 4×2 con amplio espacio operativo.

Ambas cuentan con equipos para manejo de vías aéreas, ventilación manual, aspiración, desfibrilación, monitoreo de signos vitales, camillas, silla de ruedas, equipos para control de hemorragias y atención inicial de emergencias, con el objetivo de mejorar la respuesta médica y salvar vidas en la provincia.

an/am