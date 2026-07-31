Festival reunirá cultura de seis provincias del este dominicano

El Ministro Salcedo hizo el anuncio este 30 de julio del 2026.

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Santo Domingo, 29 jul (Prensa Latina) El Ministerio de Cultura anunció la celebración de «Este Festival», un encuentro que del 28 al 30 de agosto reunirá las principales manifestaciones artísticas y patrimoniales de las seis provincias de la región oriental del país.

La actividad se desarrollará en el recinto Higüey de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y estará dedicada al reconocido artesano Genaro «Cayuco» Reyes.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, explicó que la iniciativa busca fortalecer la identidad regional y convertirse en un espacio para visibilizar la riqueza cultural de las provincias Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, El Seibo y La Altagracia.

POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones de música típica, bailes tradicionales, teatro, artes visuales, literatura oral, gastronomía y artesanía, además de otras expresiones del arte popular.

Salcedo destacó que el festival forma parte de la política de descentralización cultural del Ministerio, orientada a llevar una programación artística de calidad a las distintas regiones del territorio nacional.

El programa también incluirá espacios para niños y jóvenes, una muestra de publicaciones de autores dominicanos a través de la Editora Nacional, una exposición sobre identidades carnavalescas y actividades dedicadas a la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial.

car/mpv