Festival reunirá cultura de seis provincias del este dominicano

Santo Domingo, 29 jul (Prensa Latina) El Ministerio de Cultura anunció la celebración de «Este Festival», un encuentro que del 28 al 30 de agosto reunirá las principales manifestaciones artísticas y patrimoniales de las seis provincias de la región oriental del país.
La actividad se desarrollará en el recinto Higüey de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y estará dedicada al reconocido artesano Genaro «Cayuco» Reyes.
El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, explicó que la iniciativa busca fortalecer la identidad regional y convertirse en un espacio para visibilizar la riqueza cultural de las provincias Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, La Romana, El Seibo y La Altagracia.
POLÍTICA DE DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL
Durante tres jornadas, el público podrá disfrutar de presentaciones de música típica, bailes tradicionales, teatro, artes visuales, literatura oral, gastronomía y artesanía, además de otras expresiones del arte popular.
Salcedo destacó que el festival forma parte de la política de descentralización cultural del Ministerio, orientada a llevar una programación artística de calidad a las distintas regiones del territorio nacional.
El programa también incluirá espacios para niños y jóvenes, una muestra de publicaciones de autores dominicanos a través de la Editora Nacional, una exposición sobre identidades carnavalescas y actividades dedicadas a la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial.
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