Biblioteca instala busto Duarte a 150 años de su fallecimiento

Rafael Peralta Romero y Juan Pablo Uribe junto al busto de Duarte instalado este 30 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– La Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) dejó instalado un busto del patricio Juan Pablo Duarte, como parte de los actos conmemorativos por el sesquicentenario de su fallecimiento.

La obra, realizada por el escultor Edward Severino, fue donada por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, presidida por Juan Pablo Uribe.

La escultura, elaborada en resina poliéster industrial, mide 34 pulgadas de altura, 32 pulgadas de ancho de hombro a hombro y 16 pulgadas de base, tanto lateral como frontal.

El acto fue encabezado por el director general de la BNPHU, Rafael Peralta Romero, junto a Juan Pablo Uribe, quienes resaltaron el significado histórico y cultural de la instalación de la efigie del Padre de la Patria.

LEGADO HISTÓRICO Y CULTURAL

Durante la ceremonia, Peralta Romero agradeció la donación y afirmó que la figura de Duarte, al igual que su pensamiento, representa un patrimonio común de todos los dominicanos.

El escritor y académico destacó además el papel del fundador de la República como promotor de la cultura, al recordar que utilizó el teatro como instrumento para impulsar los ideales independentistas y que los libros formaron parte de su estrategia para crear conciencia sobre la necesidad de una nación libre y soberana.

Asimismo, sostuvo que preservar la imagen del prócer implica asumir el compromiso de poner en práctica su pensamiento político, el cual consideró vigente para fortalecer la democracia y la institucionalidad del país.

Por su parte, Juan Pablo Uribe explicó que el busto fue concebido tomando como referencia la única fotografía conocida de Juan Pablo Duarte, captada en Venezuela por el fotógrafo Próspero Rey a solicitud de Rosa Duarte, hermana del patricio.

Uribe definió a Duarte como líder de la generación trinitaria, organizador de la resistencia contra la ocupación haitiana y un firme defensor de los ideales anticolonialistas.

an/am