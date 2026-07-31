Dicen el periódico El Nacional dejará de circular hoy en papel

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SANTO DOMINGO.- Diversos medios dominicanos informan que este viernes 31 de julio circula la última edición impresa del periódico El Nacional, poniendo fin a más de cinco décadas de publicación en papel.

A partir de ahora, el diario continuará como un medio exclusivamente digital.

El cambio responde a una combinación de factores que han afectado a la industria de la prensa escrita en papel durante años, entre ellos la disminución sostenida de la circulación de periódicos impresos, la migración de lectores y anunciantes hacia plataformas digitales y el aumento de los costos de impresión y distribución.

Aunque deja de imprimirse, El Nacional mantendrá sus operaciones informativas a través de su sitio web y sus plataformas digitales.

La edición impresa había sido durante décadas el principal periódico vespertino de la República Dominicana.

sp-am

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3ra Tanda
3ra Tanda
25 minutos hace

REQUIEM FOR A HEAVYWEIGHT

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3ra Tanda
3ra Tanda
18 minutos hace
Responder a  3ra Tanda

Mi vespertino favorito por largos años,recuerdo la columna Pulsaciones de su director Don Radhames Gómez Pepin E.P.D. y las columnas de la altamente calificada y bella articulista Margarita Cordero,entre otr@s.
» el mundo sigue girando,girando,nadie lo puede parar.Las cosas siguen cambiando,cambiando,y al final,no será igual»

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