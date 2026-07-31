Dicen el periódico El Nacional dejará de circular hoy en papel

SANTO DOMINGO.- Diversos medios dominicanos informan que este viernes 31 de julio circula la última edición impresa del periódico El Nacional, poniendo fin a más de cinco décadas de publicación en papel.
A partir de ahora, el diario continuará como un medio exclusivamente digital.
El cambio responde a una combinación de factores que han afectado a la industria de la prensa escrita en papel durante años, entre ellos la disminución sostenida de la circulación de periódicos impresos, la migración de lectores y anunciantes hacia plataformas digitales y el aumento de los costos de impresión y distribución.
Aunque deja de imprimirse, El Nacional mantendrá sus operaciones informativas a través de su sitio web y sus plataformas digitales.
La edición impresa había sido durante décadas el principal periódico vespertino de la República Dominicana.
sp-am
REQUIEM FOR A HEAVYWEIGHT
Mi vespertino favorito por largos años,recuerdo la columna Pulsaciones de su director Don Radhames Gómez Pepin E.P.D. y las columnas de la altamente calificada y bella articulista Margarita Cordero,entre otr@s.
» el mundo sigue girando,girando,nadie lo puede parar.Las cosas siguen cambiando,cambiando,y al final,no será igual»