Leonel recorrerá Santiago y la Línea Noroeste el fin de semana

El exmandatario desarrollará encuentros con sectores productivos y actividades partidarias este 1 y 2 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, iniciará este viernes una agenda política en Santiago que se extenderá durante el fin de semana con un recorrido por las provincias Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde.

El itinerario incluye reuniones con empresarios, comerciantes, productores, dirigentes políticos y representantes de diversos sectores sociales, además de actos de juramentación de nuevos miembros de la organización.

La agenda comenzará este viernes a las 7:00 de la noche con una asamblea plenaria en la Casa Club de la Asociación de Choferes, en Santiago.

RECORRIDO POR LA LÍNEA NOROESTE

El sábado, Fernández visitará Hatillo Palma, Villa Elisa y Villa Vásquez, en la provincia Montecristi, donde sostendrá encuentros con representantes de los sectores productivos. También encabezará actos de juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo en Castañuelas y en Batey Madre, sección Las Aguas.

Posteriormente, compartirá un almuerzo con representantes de los medios de comunicación en el municipio de Montecristi antes de trasladarse a Dajabón, donde sostendrá una reunión con sectores productivos y, a las 4:00 de la tarde, presidirá una juramentación de dirigentes en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero.

DOMINGO EN SANTIAGO RODRIGUEZ

El domingo continuará su recorrido en Santiago Rodríguez con un encuentro con representantes del sector productivo y una juramentación programada para las 11:00 de la mañana en el Hotel Gran Marien, en Sabaneta.

La jornada concluirá en Valverde, donde se reunirá con representantes de distintos sectores en Mao y encabezará, a las 4:00 de la tarde, un acto de juramentación de nuevos miembros en el Club Quisqueya de Santa Cruz de Mao, cerrando así su agenda política del fin de semana.

an/am