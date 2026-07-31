Italia aplaza acuerdo con España y cierra sus fronteras en Ceuta

Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el espigón fronterizo. - Europa Press

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ROMA 31 Jul.- El Gobierno de Italia ha suspendido temporalmente este viernes el acuerdo Schengen con España y activarán controles en las fronteras en respuesta a la crisis migratoria en Ceuta, una medida que Roma ha defendido como necesaria para «salvaguardar la seguridad nacional».

«El Gobierno ha decidido suspender temporalmente el régimen de libre circulación previsto por Schengen en las fronteras marítima y aérea con España, reintroduciendo los controles fronterizos», ha indicado la primera ministra, Giorgia Meloni, en redes sociales.

La ‘premier’ ha detallado que «se trata de una medida extraordinaria» adoptada por Roma «para salvaguardar la seguridad nacional» y prevenir «posibles repercusiones» para su país. «La medida se mantendrá vigente solo durante el tiempo necesario, con especial atención a limitar cualquier impacto en los flujos turísticos de verano», ha dicho.

Meloni ha subrayado que Italia «está lista para apoyar cualquier iniciativa europea de respaldo a las instituciones españolas que sea necesaria para restablecer el pleno control de las fronteras exteriores de la Unión y enfrentar con determinación la situación en curso».

ITALIA DICE ES UNA ELECCION NECESARIA PARA LA SEGURIDAD

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha indicado en la misma línea que la suspensión temporal «es una elección necesaria para proteger la seguridad» de sus ciudadanos y «defender las fronteras europeas, una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible».

Tajani afirmado así que la crisis migratoria en Ceuta pone de relieve que «la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común». «Es necesario trabajar juntos para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos consecuentes y con la amenaza del terrorismo, que debe combatirse sin vacilaciones», ha dicho.

El Ministerio del Interior italiana ha ordenado así el restablecimiento de controles en las aduanas en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio ministro, Matteo Piantedosi.

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