Naciones Unidas aplaude el anuncio del desarme de Hamás

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NUEVA YORK 31 Jul.- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido este viernes el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un acuerdo para que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) deponga las armas e Israel retire a su vez sus fuerzas de la Franja de Gaza.

«Permítanme ser claro: Los enfrentamientos deben cesar en todos los frentes de la región. Deben restablecerse plenamente los derechos y libertades de navegación internacional en el estrecho de Ormuz y el de Bab el Mandeb, así como en sus inmediaciones», ha señalado el secretario general en declaraciones a la prensa.

Así, ha instado a que «prevalezca» la diplomacia en un momento en el que los conflictos en Oriente Próximo no son «la única fuerza que pone en riesgo a las personas», ya que en medio de esta «inestabilidad» otra crisis «que no conoce fronteras» se abre paso cada minuto, en alusión a El Niño.

Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este mismo viernes tras el impacto de un dron israelí en el centro de Gaza en el primer ataque mortal perpetrado por el Ejército de Israel desde el anuncio del acuerdo de desarme con Hamás después de que la delegación de la milicia palestina se reuniese con los mediadores egipcios, qataríes y turcos en El Cairo.

El acuerdo contempla que la milicia palestina entregue las armas a fin de que la Junta de Paz, el organismo internacional configurado por el presidente norteamericano, termine de tomar las riendas del enclave, primero con la instalación de la Fuerza de Estabilización Internacional y después con la puesta en marcha del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la entidad política que dirigirá el economista palestino y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath.

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