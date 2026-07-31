La Rep. Dominicana mantiene alta satisfacción entre turistas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- República Dominicana es hoy uno de los principales destinos turísticos del Caribe, con una valoración positiva por parte de los viajeros que llegan al país, en momentos en que el sector mantiene perspectivas favorables de crecimiento.

Sus playas, la hospitalidad de su población y la percepción satisfactoria de los servicios y precios figuran entre los principales factores que impulsan la preferencia de los visitantes, según la Encuesta de Opinión, Actitud y Motivación aplicada a turistas extranjeros durante 2025 y publicada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

El estudio revela que el 99.8% de los vacacionistas consultados afirmó que sus expectativas de viaje fueron cumplidas, mientras que el 95.7% calificó la calidad de los servicios recibidos como excelente, muy buena o buena.

Estos resultados se conocen en un contexto de crecimiento sostenido de la llegada de visitantes al país, que busca mantener el dinamismo de una de sus principales fuentes de ingresos y generación de empleos.

PLAYAS, CLIMA Y HOSPITALIDAD

La investigación del BCRD indica que las playas constituyen el principal motivo de elección de República Dominicana, señaladas por el 49% de los encuestados, seguidas por el clima (16.3%), la hospitalidad (11.4%), las visitas a familiares y amigos (9.6%) y los precios razonables (4.7%).

En cuanto a la forma en que los viajeros conocen el destino, las recomendaciones de amigos y familiares representan la principal vía de referencia, con el 38% de las respuestas, mientras que las agencias de viajes e Internet alcanzaron cada una el 25%.

El comportamiento varía según la procedencia: los turistas del continente americano recurren más a las recomendaciones personales, mientras que los europeos utilizan con mayor frecuencia las agencias de viajes.

Respecto a los costos, el 74.6% de los encuestados consideró aceptables los precios de los servicios recibidos, un 20.1% los calificó como bajos o muy bajos y solo un 5.2% los consideró altos o muy altos.

EU, MOTOR DEL TURISMO RD

Estados Unidos continúa como el principal motor del crecimiento turístico de República Dominicana, al mantenerse como el mayor mercado emisor de visitantes.

La fortaleza del mercado estadounidense responde a la amplia conectividad aérea, la preferencia por los destinos de sol y playa y la presencia de una numerosa comunidad dominicana residente en ese país, factores que mantienen una demanda constante durante todo el año.

La elevada dependencia del mercado estadounidense, que aporta más de la mitad de los vacacionistas, representa una fortaleza por el volumen y la estabilidad de ese flujo, pero también plantea el desafío de diversificar los mercados emisores.

Cambios en la economía de Estados Unidos, variaciones en el poder adquisitivo de sus ciudadanos, restricciones de viaje o factores externos podrían tener impacto directo en la llegada de turistas y, en consecuencia, en los ingresos generados por el sector.