EU cita episodio de Ceuta para defender su política migratoria

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WASHINGTON.- Dos altos funcionarios de la Casa Blanca reiteraron sus posturas sobre inmigración utilizando un video del enclave español de Ceuta, donde cientos de migrantes llegaron masivamente desde Marruecos en los últimos días.

Los migrantes se suman a más de 1,500 que ya habían arribado a esa localidad española en el norte de África, una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con ese continente.

El subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller, uno de los principales arquitectos de la ofensiva antimigratoria del presidente Donald Trump, compartió en X un video de la llegada de migrantes a Ceuta y lo comparó con las políticas del Partido Demócrata.

«Los demócratas verán cómo tu hogar es pisoteado y robado por invasores y se alegrarán», escribió Miller en esa red social.

Por su lado, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, compartió en X un clip de Fox News sobre el episodio y escribió: «Esto es lo que ocurrió bajo (el expresidente Joe) Biden. Menos mal que el presidente (Donald) Trump fue elegido para que nada de esto volviera a suceder».

CONTEXTO POLÍTICO

Trump logró un segundo mandato tras presentarse con una campaña abiertamente antinmigración, y busca cumplir sus promesas electorales de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, su ofensiva ha generado rechazo en parte de la población y una reacción política que podría afectarle en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos en noviembre.

El uso del video de Ceuta ocurre en medio de una creciente presión migratoria en la frontera entre Marruecos y España, donde miles de personas mantienen la presión para cruzar hacia territorio europeo.