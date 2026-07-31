Ve ‘alarmante’ Gobierno no sepa cantidad de empleados públicos

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SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró alarmante que el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, haya reconocido públicamente que el Estado no sabe cuántos empleados públicos tiene.

Calificó la admisión del ministro como una aceptación del fracaso del Gobierno del PRM en la gestión del empleo público y en la continuidad de las reformas institucionales que recibió en agosto de 2020.

La posición de la organización opositora fue fijada este viernes por su secretario de Administración Pública, Carlos Manzano, en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.

“El PLD dejó como legado el SASP con cerca del 70% de las instituciones públicas integradas, herramienta concebida para disponer de un registro único, transparente, confiable y actualizado de los servidores públicos”, refirió.

Explicó que los principales objetivos de este sistema eran conocer con exactitud cuántos empleados tenía el Estado, garantizar el control de la nómina pública y fortalecer la transparencia en la administración de los recursos humanos.

“Si hoy el Gobierno admite que no sabe cuántos empleados tiene, no es porque el país careciera de una herramienta para lograrlo, sino porque la actual gestión abandonó la continuidad de uno de los proyectos de modernización más importantes desarrollados durante los gobiernos del PLD, como lo constituye el SASP”, dijo.

RESURGIMIENTO DE NOMINILLAS

Manzano consideró altamente preocupante que el mismo ministro Freund admita que hayan resurgido las denominadas “nominillas” en las instituciones del Estado, cuando esa mala práctica era considerada ya cosa del pasado cuando el PRM asumió la conducción del Estado en 2020.

“Los gobiernos del PLD consolidaron el control de la nómina pública mediante la Cuenta Única del Tesoro y el SASP, mecanismos que redujeron al mínimo la posibilidad de mantener nóminas paralelas o pagos de personal al margen de los controles oficiales”, apuntó.

Señaló que otro dato que evidencia el retroceso institucional es el estancamiento de la Carrera Administrativa.

RECLAMA CONTINUIDAD DE POLÍTICAS EXITOSAS

Reiteró que la modernización del Estado requiere continuidad, fortalecimiento institucional y respeto por las políticas públicas exitosas, no improvisación.

“Las propias declaraciones del ministro constituyen la evidencia de que el Gobierno ha fracasado en la administración de los recursos humanos del Estado y hoy reconoce las consecuencias de haber abandonado instrumentos que permitían conocer, controlar y transparentar el empleo público”, concluyó Manzano