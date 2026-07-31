Irán ataca petroleros intentaron cruzar Ormuz con ayuda de EU

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TEHERAN.- Las autoridades de Irán informaron este viernes que atacaron dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la «escolta aérea» de Estados Unidos, sin seguir «una ruta definida» previamente por Teherán.

La Guardia Revolucionaria de Irán indicó que las dos embarcaciones fueron atacadas e interceptadas, mientras que otros cuatro petroleros tuvieron que dar la vuelta rápidamente y «regresar a sus posiciones anteriores», según recogió la televisión estatal iraní.

ACUSA EU DE PROVOCACIÓN

«Dos petroleros han cedido esta mañana a las provocaciones del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM)», indicó la Guardia Revolucionaria, antes de afirmar que los barcos «hicieron caso omiso a las advertencias» de Irán.

El organismo militar iraní aseguró que los buques intentaron cruzar el estratégico paso marítimo sin acatar las instrucciones de navegación impuestas por Teherán.

ADVERTENCIA A EU

En ese sentido, hizo hincapié en que las fuerzas de Irán «responderán a cualquier intento de las autoridades estadounidenses de dictar sus condiciones» sobre el estrecho de Ormuz.

El incidente se produce en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán, tras los recientes ataques cruzados y la intensificación de la presencia militar estadounidense en el golfo Pérsico.