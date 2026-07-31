Alejandro Fernández renuncia a la Superintendencia de Bancos

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SANTO DOMINGO.– El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., anunció que dejará el cargo al concluir su actual período el próximo 16 de agosto, luego de solicitar al presidente Luis Abinader que no lo considere para una nueva designación, alegando motivos personales y familiares.

Con su salida concluye una gestión de seis años al frente de la Superintendencia de Bancos (SB), convirtiéndose en el tercer superintendente con mayor permanencia en la historia de la institución, que en casi ocho décadas ha tenido 41 titulares.

Fernández informó que comunicó su decisión al presidente Abinader durante una reunión celebrada el pasado 14 de abril. Posteriormente, oficializó su despedida mediante un mensaje dirigido al personal de la entidad con fecha del 30 de julio.

El funcionario asumió la Superintendencia de Bancos en agosto de 2020 para un período inicial de dos años, el cual fue posteriormente renovado por decisión del Poder Ejecutivo.

Durante su administración impulsó diversas iniciativas orientadas al fortalecimiento del sistema financiero dominicano. Entre los principales logros destacó la protección de más de medio millón de usuarios a través del programa ProUsuario, la incorporación de cientos de miles de dominicanos al sistema financiero formal, la modernización del marco regulatorio y prudencial, así como el fortalecimiento del prestigio internacional de la Superintendencia de Bancos.

Su gestión coincidió con la pandemia del COVID-19 y el proceso de recuperación económica posterior, un período que, según explicó, requirió reforzar la supervisión bancaria y adaptar el sistema financiero a un entorno de alta incertidumbre.

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