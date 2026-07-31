Puerto Rico domina baloncesto y softbol; RD quinto en voleibol

SANTO DOMINGO. El mexicano Marcus Reyes conquistó la medalla de oro en los 50 metros dorso de la natimaación de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al detener el cronómetro en 24.83 segundos.

Aunque se quedó con el título, Reyes no pudo mejorar el récord de los Juegos (24.63), marca que él mismo había establecido durante las eliminatorias disputadas en la mañana.

La plata fue para Lian Carrington, de Trinidad y Tobago, con 25.10 segundos, mientras que el bronce correspondió al bermudeño Jack Harvey. El dominicano Anthony Piñeyro finalizó en la octava posición con tiempo de 26.27 segundos.

PUERTO RICO APLASTA A MÉXICO Y AVANZA INVICTO EN BALONCESTO

Puerto Rico confirmó su condición de favorito al derrotar de manera contundente 95-50 a México en la última jornada de la fase preliminar del torneo masculino de baloncesto.

Los boricuas cerraron invictos (3-0) como líderes del Grupo A y aseguraron su clasificación a las semifinales junto a México (2-1).

Dwight Gaines encabezó la ofensiva con 20 puntos, seguido por Rognny Santiago con 17, Felipe Quiñones con 13 e Isaiah Brown con 12. Por México sobresalieron Ronnie Selleaze y Ángel Escárcega, ambos con 12 unidades.

En semifinales, Belice enfrentará a México el sábado 1 de agosto a las 6:00 de la tarde, mientras que República Dominicana se medirá a Puerto Rico a las 8:30 de la noche. Los vencedores disputarán la medalla de oro el lunes 3 de agosto.

REPÚBLICA DOMINICANA FINALIZA QUINTA EN VOLEIBOL MASCULINO

La selección dominicana cerró su participación con el quinto lugar tras remontar un déficit de dos sets para vencer 3-2 a Venezuela en un emocionante partido que se prolongó durante tres horas y quince minutos debido a una interrupción en el suministro eléctrico.

Los parciales concluyeron 27-29, 25-23, 20-25, 26-24 y 15-12 a favor de los anfitriones, que contaron con una destacada actuación de Adrián Figueroa, Héctor Alexis Cruz, Luke Ramírez, Edward Rojas hijo y el líbero Enger Mieses.

VICTORIA GARZA GANA PLATA EN PLATAFORMA 10 METROS

La mexicana Rut Páez confirmó el dominio de su país en los saltos ornamentales al conquistar este viernes la medalla de oro en la prueba de trampolín de un metro femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, disputada en el Complejo Acuático del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Páez se impuso con una puntuación de 265.20, en una final muy disputada en la que Colombia y Cuba completaron el podio.

La colombiana Daniela Zapata se quedó con la medalla de plata al sumar 253.35 puntos, mientras que la cubana Prisis Ruiz obtuvo el bronce con 248.50, tras superar en los últimos saltos a la colombiana Viviana Uribe (245.30) y a la también mexicana Zyanya Parra (240.75).

Por la República Dominicana, Victoria Garza, quien había conquistado la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros, no pudo repetir su destacada actuación y concluyó en la séptima posición con 211.40 puntos.

La sexta plaza correspondió a la cubana Anisley García, con 234.40 unidades, mientras que la jamaiquina Jala Wilson ocupó el octavo lugar al totalizar 174.95 puntos.

PUERTO RICO MANTIENE SU INVICTO EN EL SOFTBOL FEMENINO

En uno de los encuentros más emocionantes de la Súper Ronda, Puerto Rico derrotó 6-5 a México en nueve entradas ante más de 1,300 espectadores reunidos en el Estadio de Softbol No. 1.

Las puertorriqueñas remontaron una desventaja de dos carreras en el cierre del noveno episodio para dejar a México en el terreno y extender su invicto a cinco victorias, asegurando su presencia en la disputa por la medalla de oro.

MÉXICO SUPERA A VENEZUELA EN BALONMANO FEMENINO

México venció 33-23 a Venezuela para mantenerse invicto (2-0) en el Grupo B del torneo femenino de balonmano.

Itzel Vargas lideró el ataque mexicano con ocho goles, mientras que Susan Barina anotó siete tantos por el conjunto venezolano.

COLOMBIA CONQUISTA EL ORO POR EQUIPOS EN BOLICHE

La selección femenina de Colombia ratificó su dominio en el boliche al conquistar la medalla de oro por equipos con un total de 6,664 pines y promedio de 222.

El conjunto cafetero fue liderado por Juliana Botero (1,200 pines), Juliana Franco (1,165) y María José Rodríguez (1,139). México obtuvo la plata con 6,191 pines y Venezuela completó el podio con el bronce al registrar 6,029.

Con este triunfo, Colombia completó una actuación perfecta al ganar todas las modalidades femeninas del torneo de boliche en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.