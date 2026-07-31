Autoridades inician operativo para recuperar áreas protegidas

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SANTO DOMINGO.– Los ministerios de Defensa y de Medio Ambiente y Recursos Naturales pusieron en marcha este viernes la operación «Compromiso Ambiental 2026», una intervención conjunta e interinstitucional destinada a proteger y recuperar importantes áreas protegidas del país.

El operativo es ejecutado por el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), organismo especializado del Ministerio de Defensa, con el respaldo de las Fuerzas Armadas y diversas entidades estatales, como parte de los esfuerzos del Gobierno para preservar el patrimonio natural, garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental y promover el desarrollo sostenible.

Las acciones se desarrollan de manera simultánea en los parques nacionales Los Haitises, Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, José del Carmen Ramírez, Armando Bermúdez y La Humeadora, donde brigadas especializadas realizan labores de vigilancia, control e intervención para recuperar zonas afectadas por ocupaciones ilegales, tala y quema indiscriminada de árboles, conuquismo, pesca ilegal y otras actividades tipificadas como delitos ambientales.

LA MISION ES COORDINADAPOR LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES ESTATALES

La misión es coordinada por el SENPA en estrecha colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, institución responsable de la gestión de la política ambiental y de la administración de las áreas protegidas.

Además, participan el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Dirección General de Migración, el Ministerio de Agricultura, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, junto a otras dependencias gubernamentales.

MINISTERIO DE DEFENSA DESTACA PROTECCION

El Ministerio de Defensa destacó que la protección de los recursos naturales constituye un componente estratégico de la seguridad nacional y reafirmó su compromiso de continuar poniendo las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas al servicio de la conservación ambiental.

Asimismo, reconoció el liderazgo técnico del Ministerio de Medio Ambiente en la gestión de las áreas protegidas y resaltó que la coordinación entre ambas instituciones fortalece la capacidad del Estado para prevenir y combatir los delitos ambientales.

Con la ejecución de la operación «Compromiso Ambiental 2026», las autoridades reiteran su compromiso con la preservación de los bosques, las cuencas hidrográficas y la biodiversidad, mediante acciones orientadas a fortalecer la seguridad ambiental, impulsar el desarrollo sostenible y garantizar el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

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