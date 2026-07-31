Trump: «Negociadores de Irán mienten» por eso perdió la «fe»

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que está perdiendo la «fe» en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica «mienten».
«Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten», respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en la residencia de descanso presidencial de Camp David, a las afueras de Washington.
Trump recordó que esta misma semana, después de que Estados Unidos frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes «dispararon cinco misiles».
«Los interceptamos, pero estábamos en medio de una negociación», criticó el mandatario.
Trump señala a negociadores de Irán de «incumplir su palabra».
IRANIES HABLAN PERO NO CUMPLEN SU PALABRA
El inquilino de la Casa Blanca insistió en que «los iraníes siempre quieren hablar, pero incumplen su palabra muy a menudo».
Según dijo, sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, además del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, siguen involucrados en las conversaciones.
Tras cinco meses del conflicto que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se ha vuelto a recrudecer estas últimas semanas después de que se rompiera la tregua firmada en junio.
Trump afronta una creciente presión interna para poner fin a un conflicto muy impopular entre la ciudadanía estadounidense y a las puertas de las elecciones del 3 de noviembre para renovar el Congreso.
an/am
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Pero cómo es posible que todavía existan imbéciles que apoyan a Trump y no les da vergüenza.
Pero como es posible que todavía existen imbéciles que apoyan a Trump y no les da vergüenza.
El problema es que USA hizo lo mismo, en medio de una negociacion, en combinacion con el asesino de Netanyahu bombardearon a traicion a los Iranies, eso indica que ambos bandos son malos, porque yo jamas defenderia el gobierno dictador de los ayatola.